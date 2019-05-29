Ощадбанк поделился тремя способами взыскать с РФ деньги

Решение можно принудительно исполнить в 154 иностранных государствах.

Международное право предусматривает различные механизмы приведения в исполнение решений международных судебных разбирательств, в частности решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах, передает Экономическая правда.

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За счет государственной собственности России

"По общему правилу, имущество, принадлежащее государству, защищено специальным иммунитетом и в результате такого иммунитета на имущество не может быть обращено взыскание. В то же время, если государственная собственность используется в коммерческих целях, иммунитет такой собственности не предоставляется", - сообщили в Ощадбанке.

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То есть, исполнение решения суда возможно лишь за счет имущества, являющегося государственной собственностью Российской Федерации, но при этом использующегося в коммерческих целях.

Через "замену кредитора"

"В тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, Ощадбанк может просить суд заменить Россию на себя, и требовать от контрагентов России (должников) уплаты долга именно банка", - рассказали в пресс-службе финучреждения.

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За счет собственности государственных компаний

"Альтернативным вариантом является обращение взыскания на имущество государственных компаний, которое находится на территории третьих государств путем применения доктрины alter ego, то есть государственная компания приравнивается к самой стране. Реализация такого подхода возможна в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции и ряде других стран", - заявили в Ощаде.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк отсудил у РФ 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма. Арбитражный суд в Париже принял решение в пользу Украины по удовлетворению компенсации за аннексированный Крым.