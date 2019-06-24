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Украина начинает сезон экспорта арбузов: Херсонские стоят 5-7 грн/кг

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Массовая уборка ранних сортов арбуза стартовала в Херсонской области, первые оптовые партии достигли киевских рынков на прошлых выходных.
Уборка ранних сортов арбуза началась в Херсонской области
Уборка ранних сортов арбуза началась в Херсонской области
facebook.com/nibulonltd

Первые в 2019 году партии херсонских арбузов приедут в Польшу на следующей неделе, сообщается на сайте Украинской плодоовощной ассоциации. 

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Как сообщается, системного экспорта арбуза из Украины пока практически не существует, поэтому прогнозы экспорта на весь сезон давать очень сложно.

По данным УПОА, экспорт арбузов в 2018 сезоне составил 19,5 тысяч тонн, что незначительно больше, чем в 2017 году, однако в 2015-2016 годах экспорт был намного выше.

"Украина могла бы существенно увеличить объемы экспорта арбуза, если бы она развивала речную логистику. Контейнерные поставки арбуза вверх по Днепру в Беларусь с последующей доставкой автотранспортом … (в Европу – ред.) повысили бы конкурентоспособность украинского арбуза на этих рынках, так как обходились бы гораздо дешевле. 

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И это бы "потянуло" за собой экспорт и других видов украинской продукции, а также транзитные потоки турецких овощей и фруктов", – отметил руководитель УПОА Федор Рыбалко.

Согласно сообщению ассоциации, массовая уборка ранних сортов арбуза стартовала в Херсонской области, первые оптовые партии достигли киевских рынков на прошлых выходных. Цена на ягоду при отгрузке с поля снизилась с 15 грн/кг при старте уборки до 5-7 грн/кг на 22 июня и продолжит снижаться. 

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Оптовая цена на арбуз на начало текущей недели ожидается на уровне 15-20 грн/кг с последующим снижением, розничная цена на импортный арбуз колеблется на уровне 30-50 грн/кг, на очень ранний украинский – достигает 100 грн/кг в некоторых магазинах.

Ранее сообщалось, что херсонский арбуз планируют запатентовать. Географические указания вскоре могут также получить гуцульская брынза и мелитопольская черешня.

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Теги: Польша, экспорт, уборка, Херсонская область, арбузы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.06.2019, 15:49
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гость
Грузия с Россией поругались, будем менять ранние арбузы на грузинское вино.
гость  (аноним)  24.06.2019, 15:26
Оценка:  +1
гость
Поливные на одних нитратах, кушайте сами, месяц нормальных подождем, и под Одессой вызреют.
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