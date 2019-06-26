В РФ заявили о будущем "глобальном кризисе"

К кризису Россия готова лучше, чем падению цен на нефть в 2014 году, утверждает Максим Орешкин.

Максим Орешкин уверен, что у РФ больший запрос прочности, чем у Саудовской Аравии facebook.com/kommersant.ru

Будущий глобальный экономический кризис произойдет из-за роста тарифов и ограничения эффективности в мировой торговле. При этом цены снижаться не будут. Об этом сказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании дискуссионного клуба Валдай", сообщает РИА Новости во вторник, 25 июня.

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"Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией", — полагает Орешкин.

Он обратил внимание на то, что проблемы в экономике не будут связаны с достаточностью капитала банков или проблемами в финансовом секторе.

"Это обратное разматывание клубка глобализации. Это понижение общей эффективности производства и производительности труда по всему миру за счет того, что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, начнут дрейфовать в сторону меньшей эффективности", – пояснил российский министр.

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Орешкин подчеркнул, что к будущему глобальному кризису Россия готова лучше, чем к ситуации 2008 года или падению цен на нефть в 2014 году.

"У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс", –подчеркнул он.

По словам Орешкина, для России главным "каналом распространения замедления глобальной экономики" станут цены на сырьевые товары. Ослабление российской валюты связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, рубль при текущей цене на нефть стоит гораздо дороже, отметил министр.

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"Но у России в этом плане есть определенный запас. С точки зрения цен на сырьевые товары гораздо более уязвима Саудовская Аравия. Именно поэтому есть договоренности по сдерживанию объемов производства для долгосрочной балансировки рынка.

Поэтому здесь определенные риски есть, но они носят ограниченный характер из-за нашей большей готовности ко всем этим сценариям", – сказал Орешкин и добавил, что также вектор мировой экономике в ближайший год будет задавать непредсказуемость торговых переговоров между США и Китаем.

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