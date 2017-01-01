Каких цен на топливо ожидать в августе

За последние пару недель бензин подешевел почти на 60 копеек.

На данный момент тенденции относительно стоимости топлива в Украине имеют два направления, по мнению эксперта компании Эрс-Инжиниринг Глеба Тимофимчука. Первая тенденция указывает на то, что в Украине бензин только дорожает, а вторая на то, что мировые тенденции никак не влияют на отечественные цены, передает 24 Канал.

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"Кроме того, любые изменения цены на нефть имеют оттянутый по времени эффект. Задержка может составлять до двух-трех месяцев. Так что ожидать снижения стоимости бензина на украинских заправках я бы не стал", – отметил Трофимчук.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко также удешевление бензина не прогнозирует.

"Стоимость топлива зависит от курса гривны и от позиции поставщиков-монополистов. Снижение цен повлияет на объем добычи в других странах. Топлива станет меньше, следовательно, в Украине оно не подешевеет", – пояснил Матвиенко.

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Более оптимистичен по поводу цен эксперт Европейского аналитического центра Вадим Бардась. Он думает, что несмотря на 4-процентную скидку на поставки саудовской нефти в Европу и Азию, страны-участники ОПЕК продлили соглашение о снижении объемов добычи. Эксперт считает, что это решение уменьшит ценовой эффект и обеспечит стабилизацию цен на нефть.

"Укрепление национальной денежной единицы на 10% наблюдается в Украине с сентября прошлого года, также синхронно снижается стоимость "черного золота" на Чикагской товарной бирже на 20%. Это основные факторы, которые обеспечили некоторое снижение стоимости топлива на АЗС", – пояснил Бардась.

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Отмечается, что если курс доллара продолжит снижаться, а цена нефти будет корректироваться до 60 долларов за баррель, то можно ожидать дальнейшее удешевление стоимости горючего в июле-августе текущего года еще на 2-3%, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина за полгода снизила импорт бензина из Беларуси на четверть. Объем поставок из Беларуси удалось снизить за счет переориентации на импорт бензина из Литвы. В основном на литовские поставки перешли компании OKKO, Amic и WOG.