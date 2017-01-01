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Каких цен на топливо ожидать в августе

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За последние пару недель бензин подешевел почти на 60 копеек.
Любые изменения цены на нефть имеют оттянутый по времени эффект
Любые изменения цены на нефть имеют оттянутый по времени эффект
depositphotos.com

На данный момент тенденции относительно стоимости топлива в Украине имеют два направления, по мнению эксперта компании Эрс-Инжиниринг Глеба Тимофимчука. Первая тенденция указывает на то, что в Украине бензин только дорожает, а вторая на то, что мировые тенденции никак не влияют на отечественные цены, передает 24 Канал. 

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"Кроме того, любые изменения цены на нефть имеют оттянутый по времени эффект. Задержка может составлять до двух-трех месяцев. Так что ожидать снижения стоимости бензина на украинских заправках я бы не стал", – отметил Трофимчук.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко также удешевление бензина не прогнозирует.

"Стоимость топлива зависит от курса гривны и от позиции поставщиков-монополистов. Снижение цен повлияет на объем добычи в других странах. Топлива станет меньше, следовательно, в Украине оно не подешевеет", – пояснил Матвиенко. 

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Более оптимистичен по поводу цен эксперт Европейского аналитического центра Вадим Бардась. Он думает, что несмотря на 4-процентную скидку на поставки саудовской нефти в Европу и Азию, страны-участники ОПЕК продлили соглашение о снижении объемов добычи. Эксперт считает, что это решение уменьшит ценовой эффект и обеспечит стабилизацию цен на нефть.

"Укрепление национальной денежной единицы на 10% наблюдается в Украине с сентября прошлого года, также синхронно снижается стоимость "черного золота" на Чикагской товарной бирже на 20%. Это основные факторы, которые обеспечили некоторое снижение стоимости топлива на АЗС", – пояснил Бардась. 

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Отмечается, что если курс доллара продолжит снижаться, а цена нефти будет корректироваться до 60 долларов за баррель, то можно ожидать дальнейшее удешевление стоимости горючего в июле-августе текущего года еще на 2-3%, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина за полгода снизила импорт бензина из Беларуси на четверть. Объем поставок из Беларуси удалось снизить за счет переориентации на импорт бензина из Литвы. В основном на литовские поставки перешли компании OKKO, Amic и WOG.

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Теги: топливо, стоимость топлива в украине, стоимость бензина в украине, бензин в украине, стоимость бензина 2019
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