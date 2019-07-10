Сколько стоил доллар в Украине в начале лета в 2014-2019: Инфографика

На сегодня, 10 июня, доллар стоит 25,48 гривен.

В 2019 году с апреля по июль украинская валюта укрепилась на 4% пресс-центр НБУ

За последний месяц доллар стал снижаться, а установленный вчера, 9 июня, курс в 25,6 грн побил рекорд и достиг уровня 1 декабря 2016 года.

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Слово и дело проанализировали, как менялся курс гривны к доллару в начале лета за последние 5 лет. Журналисты сравнили курс гривны к доллару в апреля по июль, а точкой отсчета взяли 9 числа месяца.

Так, в 2014 году 9 апреля 1 доллар стоил 11,88 гривны, а в следующем месяце – 11,59, то есть подешевел на 2,4%, а уже в июне – подорожал на 2%. Всего с апреля по июль доллар подешевел на 1,9%.

В 2015 году 9 апреля за доллар нужно было заплатить уже 23,51 гривны, а в мае – 20,72 (дешевле на 11,9%). К июлю доллар немного подорожал – до 21,97 гривны, а всего за 4 месяца гривна укрепилась на 6,5%.

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В 2016 и 2017 годах с апреля по июль доллар подешевел на 3,8%.

В апреле 2018-го за доллар надо было отдать 26,07 гривны и в течение четырех месяцев гривна потеряла 1% стоимости.

В этом году с апреля по июль украинская валюта укрепилась с 26,64 гривны за доллар – до 26,60 гривны, то есть на 4%.

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То есть, можно видеть, что укрепление гривны с апреля по июль является сезонным, когда украинцы тратят больше денег на Пасху, а потом на период отпусков и подготовку детей к школе.

Как менялся курс гривны к доллару в начале лета на протяжении последних 5 лет Слово и дело

Ранее сообщалось, что украинцы увеличивают продажу валюты, несмотря на падение курсов. Продажа валюты населением превышает покупку с апреля текущего года. По итогам июня превысила на 176 миллионов долларов.