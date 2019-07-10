Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько стоил доллар в Украине в начале лета в 2014-2019: Инфографика

Комментариев: 2
На сегодня, 10 июня, доллар стоит 25,48 гривен.
В 2019 году с апреля по июль украинская валюта укрепилась на 4%
В 2019 году с апреля по июль украинская валюта укрепилась на 4%
пресс-центр НБУ

За последний месяц доллар стал снижаться, а установленный вчера, 9 июня, курс в 25,6 грн побил рекорд и достиг уровня 1 декабря 2016 года. 

Читай также: В мире впервые за 10 лет уменьшилось число долларовых миллионеров

Слово и дело проанализировали, как менялся курс гривны к доллару в начале лета за последние 5 лет. Журналисты сравнили курс гривны к доллару в апреля по июль, а точкой отсчета взяли 9 числа месяца.

Так, в 2014 году 9 апреля 1 доллар стоил 11,88 гривны, а в следующем месяце – 11,59, то есть подешевел на 2,4%, а уже в июне – подорожал на 2%. Всего с апреля по июль доллар подешевел на 1,9%.

В 2015 году 9 апреля за доллар нужно было заплатить уже 23,51 гривны, а в мае – 20,72 (дешевле на 11,9%). К июлю доллар немного подорожал – до 21,97 гривны, а всего за 4 месяца гривна укрепилась на 6,5%. 

Читай также: Около 91% украинцев стали больше экономить: Инфографика

В 2016 и 2017 годах с апреля по июль доллар подешевел на 3,8%.

В апреле 2018-го за доллар надо было отдать 26,07 гривны и в течение четырех месяцев гривна потеряла 1% стоимости.

В этом году с апреля по июль украинская валюта укрепилась с 26,64 гривны за доллар – до 26,60 гривны, то есть на 4%. 

Читай также: НБУ резко увеличил покупку валюты на межбанке

То есть, можно видеть, что укрепление гривны с апреля по июль является сезонным, когда украинцы тратят больше денег на Пасху, а потом на период отпусков и подготовку детей к школе.

Как менялся курс гривны к доллару в начале лета на протяжении последних 5 лет
Как менялся курс гривны к доллару в начале лета на протяжении последних 5 лет
Слово и дело

Ранее сообщалось, что украинцы увеличивают продажу валюты, несмотря на падение курсов. Продажа валюты населением превышает покупку с апреля текущего года. По итогам июня превысила на 176 миллионов долларов.

Поделись:
Теги: курс доллара, курс доллара в украине, доллар в украине, доллар к гривне, валютообмен, курс валют, курс валют в украине, сезонное колебание валют
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
абориген  (аноним)  10.07.2019, 18:48
Оценка:  0
абориген
на х/ю видал я такое укрепление! за несколько лет доллар стоит почти на одной отметке, а продукты всё дорожают и дорожают, и не по-детски...
ВАТА_FUCK    10.07.2019, 18:47
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
"В этом году с апреля по июль украинская валюта укрепилась с 26,64 гривны за доллар – до 26,60 гривны, то есть на 4%." Странная штука эти "проценты"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь