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Какую зарплату будут платить новым нардепам: Инфографика

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Каждый депутат в парламенте занимает какую-либо определенную должность.
Больше всех по итогам выборов в Верховной Раде будет депутатов от Слуги народа
Больше всех по итогам выборов в Верховной Раде будет депутатов от Слуги народа
facebook.com/sluganarodu.official

Должностной оклад каждого депутата зависит от его должности, так как ни один из законодателей не может быть "просто" депутатом, а должен занимать определенную должность. 24 Канал разузнал, больше или меньше будут получать парламентарии нового 9-го созыва. 

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Оклад депутата Верховной Рады составляет:

  • спикера Верховной Рады – 12 прожиточных минимумов;
  • первого заместителя главы парламента – 11,5;
  • заместителя главы парламента – 11;
  • главы комитета Рады – 10,5;
  • первого заместителя и заместителя главы комитета – 10,3;
  • члена комитета – 10.

Прожиточный минимум с 1 июля составляет 1936 гривен (а с 1 декабря будет 2027). Зарплаты будут такие: 

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  • спикера Верховной Рады – 23 232 гривен;
  • первого заместителя главы парламента – 22 264;
  • заместителя главы парламента – 21 296;
  • главы комитета Рады – 20 238;
  • первого заместителя и заместителя главы комитета – 19 940,8;
  • члена комитета – 19 360.

Кроме того, дополнительно к окладу каждому депутату предусмотрены: компенсации за проезд по всей территории Украины, на жилье в столице (гостиница или аренда квартиры), деньги на командировки по Украине и за границу. При этом на командировку предусмотрена определенная сумма на всех депутатов.  

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Сильно "роскошествовать" им не позволено. Например, оплата частного самолета сюда не входит.

Кроме того, законом предусмотрены госсредства, которыми депутат может оплатить содержание служебного помещения в своем округе для приема граждан. Еще есть доплаты к зарплате за ученую степень или почетное звание. А еще нардепы обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием.

Заработная плата депутатов в 2018 и 2019 годах
Заработная плата депутатов в 2018 и 2019 годах
24 Канал

Ранее сообщалось, какие профессии и образование имеют новоизбранные нардепы. В Верховной Раде девятого созыва будет наибольшее количество "новых лиц", которые к политике до выборов вообще не имели никакого отношения.

 

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Теги: зарплата, зарплата депутатов, зарплата госслужащих, депутаты украины, народные депутаты, зарплата нардепов, Верховная Рада, Верховная Рада 9-го созыва
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