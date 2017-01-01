Какую зарплату будут платить новым нардепам: Инфографика

Каждый депутат в парламенте занимает какую-либо определенную должность.

Больше всех по итогам выборов в Верховной Раде будет депутатов от Слуги народа facebook.com/sluganarodu.official

Должностной оклад каждого депутата зависит от его должности, так как ни один из законодателей не может быть "просто" депутатом, а должен занимать определенную должность. 24 Канал разузнал, больше или меньше будут получать парламентарии нового 9-го созыва.

Читай также: НАПК выявили проблемы в декларациях нардепа Кононенко и мэра Филатова

Оклад депутата Верховной Рады составляет:

спикера Верховной Рады – 12 прожиточных минимумов;

первого заместителя главы парламента – 11,5;

заместителя главы парламента – 11;

главы комитета Рады – 10,5;

первого заместителя и заместителя главы комитета – 10,3;

члена комитета – 10.

Прожиточный минимум с 1 июля составляет 1936 гривен (а с 1 декабря будет 2027). Зарплаты будут такие:

Читай также: За выборы больше всех получат партии Яценюка и Порошенко

спикера Верховной Рады – 23 232 гривен;

первого заместителя главы парламента – 22 264;

заместителя главы парламента – 21 296;

главы комитета Рады – 20 238;

первого заместителя и заместителя главы комитета – 19 940,8;

члена комитета – 19 360.

Кроме того, дополнительно к окладу каждому депутату предусмотрены: компенсации за проезд по всей территории Украины, на жилье в столице (гостиница или аренда квартиры), деньги на командировки по Украине и за границу. При этом на командировку предусмотрена определенная сумма на всех депутатов.

Читай также: В Полтаве за 2 млн грн пенсионеры и депутаты "патрулируют" город - СМИ

Сильно "роскошествовать" им не позволено. Например, оплата частного самолета сюда не входит.

Кроме того, законом предусмотрены госсредства, которыми депутат может оплатить содержание служебного помещения в своем округе для приема граждан. Еще есть доплаты к зарплате за ученую степень или почетное звание. А еще нардепы обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием.

Заработная плата депутатов в 2018 и 2019 годах 24 Канал

Ранее сообщалось, какие профессии и образование имеют новоизбранные нардепы. В Верховной Раде девятого созыва будет наибольшее количество "новых лиц", которые к политике до выборов вообще не имели никакого отношения.