Какую зарплату будут платить новым нардепам: Инфографика
Должностной оклад каждого депутата зависит от его должности, так как ни один из законодателей не может быть "просто" депутатом, а должен занимать определенную должность. 24 Канал разузнал, больше или меньше будут получать парламентарии нового 9-го созыва.
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Оклад депутата Верховной Рады составляет:
- спикера Верховной Рады – 12 прожиточных минимумов;
- первого заместителя главы парламента – 11,5;
- заместителя главы парламента – 11;
- главы комитета Рады – 10,5;
- первого заместителя и заместителя главы комитета – 10,3;
- члена комитета – 10.
Прожиточный минимум с 1 июля составляет 1936 гривен (а с 1 декабря будет 2027). Зарплаты будут такие:
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- спикера Верховной Рады – 23 232 гривен;
- первого заместителя главы парламента – 22 264;
- заместителя главы парламента – 21 296;
- главы комитета Рады – 20 238;
- первого заместителя и заместителя главы комитета – 19 940,8;
- члена комитета – 19 360.
Кроме того, дополнительно к окладу каждому депутату предусмотрены: компенсации за проезд по всей территории Украины, на жилье в столице (гостиница или аренда квартиры), деньги на командировки по Украине и за границу. При этом на командировку предусмотрена определенная сумма на всех депутатов.
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Сильно "роскошествовать" им не позволено. Например, оплата частного самолета сюда не входит.
Кроме того, законом предусмотрены госсредства, которыми депутат может оплатить содержание служебного помещения в своем округе для приема граждан. Еще есть доплаты к зарплате за ученую степень или почетное звание. А еще нардепы обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием.
Ранее сообщалось, какие профессии и образование имеют новоизбранные нардепы. В Верховной Раде девятого созыва будет наибольшее количество "новых лиц", которые к политике до выборов вообще не имели никакого отношения.
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