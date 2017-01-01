Евросоюз планирует ввести новый налог: Будут платить операторы цифровых услуг

Страны Евросоюза впечатлились опытом Франции, которая ввела у себя цифровой налог, и хотят его наследовать.

В странах Евросоюза, возможно, уже скоро появится новый налог – на цифровые услуги. Об этом заявил в интервью La Stamp Паоло Джентилони, занимающий пост министра Еврокомиссии по экономическим вопросам, сообщает thepage.

Министр говорит, что речь идет о глобальном масштабе, то есть о внедрении такого налога на уровне стран G20 или даже на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Однако пока об этом лишь идут разговоры, а Евросоюз уже “созрел“ для введения такого web-налога с выручки.

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Министр говорит, что речь идет о глобальном масштабе, то есть на внедрении такого налога на уровне стран G20 или даже на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Однако пока об этом лишь идут разговоры, а Евросоюз уже “созрел“ для введения такого web-налога.

«Это было бы эффективным решением. Комиссия попытается достичь договоренностей до 2020 года, но если это невозможно, моей миссией будет предложить европейский веб-налог... мы не готовы ждать», — обнародовал позицию ЕС господин Джентилони.

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Пионером в этом процессе выступила Франция. Она ввела налог на цифровые услуги еще в июне этого года, за что, кстати, президент Макрон подвергся жесточайшей критике со стороны Дональда Трампа.

Однако налоговое новшество прижилось. Франция обложила налогом не все компании, предоставляющие цифровые услуги, а лишь самые крупные из них – те, которые ворочают многомиллионными прибылями.

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В частности, речь идет о тех компаниях, которые имеют валовый годовой доход в размере от 750 миллионов евро и выше, а также о компаниях, которые имеют доход в самой Франции не ниже 25 миллионов евро.

«Это было бы эффективным решением. Комиссия попытается достичь договоренностей до 2020 года, но если это невозможно, моей миссией будет предложить европейский веб-налог... мы не готовы ждать», — обнародовал господин Джентилони позицию ЕС.

Пионером в этом процессе выступила Франция. Она ввела налог на цифровые услуги еще в июне этого года, за что, кстати, президент Макрон подвергся жесточайшей критике со стороны Дональда Трампа.

Однако налоговое новшество прижилось. Франция обложила налогом не все компании, предоставляющие цифровые услуги, а лишь самые крупные из них – те, кторые ворочают многомиллионными прибылями.

В частности, речь идет о тех компаниях, которые имеют валовый годовой доход в размере от 750 миллионов евро и выше, а также о компаниях, которые имеют доход в самой Франции не ниже 25 миллионов евро.

Напомним, что из-за внедрения международного банковского стандарта IBAN налоговая служба изменяет номера счетов. Банки открывают новые счета уж с 5 августа.

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