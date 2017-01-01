На случай смерти: Как подготовить аккаунты для чрезвычайных ситуаций

Где хранить пароли и как сделать так, чтобы близкие смогли удалить все данные.

Конечно, мы всегда верим и надеемся, что проживем долгую и счастливую жизнь. Однако, не смотря на веру в лучшее, стараемся заботится о своем имуществе на случай, если смерть придет внезапно. Стоит помнить, что в эпоху цифровых технологий нам следует также позаботиться и о своих аккаунтах в интернете. Как это правильно сделать, пишет Delo.ua.

Зафиксировать информацию

Чтобы сохранить все пароли, можно использовать соответствующие программы, которые будут хранить ваши данные в безопасности и которыми смогут воспользоваться ваши близкие в экстренном случае. Если не доверяете технологиям, можно использовать старомодный способ — завести блокнот для этих целей. В блокноте также можно указать вашу страховку, номера телефонов, по которым нужно будет сообщить, если с вами что-то случится.

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Кроме того, в этот же блокнот вы можете вписать информацию о том, каким способ хотите быть погребенным, рассказать о том, есть ли у вас завещание.

Сюда же можете поместить информацию о том, где лежать ценности, важные документы.

Расскажите о ваших фнансовых обязательствах: какие счета оплачиваете и каким образом (если это необходимо будет делать и после вашего ухода).

В конце-концов, сюда можно написать какие-то теплые слова для ваших близких, которые точно им понадобятся, если с вами произойдет беда.

Учтите, что такой блокнот нужно хранить в надежном месте и рассказывать, где он лежит, можно только людям, которым доверяете.

Почта и соцсети

Сегодня многие площадки в настройках имеют функции блокировки или удаления аккаунтов, если они неактивны на протяжении какого-то времени.

Если вы используете Gmail или храните файлы на Google диске, воспользуйтесь менеджером неактивной учетной записи.

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Выберите одного человека для управления учетными записями в социальных сетях, чтобы сохранить ваши профили или удалить их. Учетные записи Facebook, LinkedIn, Twitter и других социальных сетей предлагают варианты, позволяющие вашим близким управлять вашими учетными записями, но вам придется произвести настройки до того, как вы уйдете.

Предупредите родных

Да, разговоры о смерти неприятны и могут напугать ваших родных. Объясните им, что все хорошо и вы просто решили перестраховаться. Расскажите, где лежит ваш блокнот, что нужно делать, чтобы закрыть ваши аккаунты и т. д.

Напомним, недвно сообщалось, Instagram защитит пользователей от интернет-мошенников.

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