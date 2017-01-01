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На случай смерти: Как подготовить аккаунты для чрезвычайных ситуаций

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Где хранить пароли и как сделать так, чтобы близкие смогли удалить все данные.
Несколько простых действий, чтобы подготовить аккаунты для чрезвычайных ситуаций
Несколько простых действий, чтобы подготовить аккаунты для чрезвычайных ситуаций
depositphotos.com

Конечно, мы всегда верим и надеемся, что проживем долгую и счастливую жизнь. Однако, не смотря на веру в лучшее, стараемся заботится о своем имуществе на случай, если смерть придет внезапно. Стоит помнить, что в эпоху цифровых технологий нам следует также позаботиться и о своих аккаунтах в интернете. Как это правильно сделать, пишет Delo.ua.

Зафиксировать информацию

Чтобы сохранить все пароли, можно использовать соответствующие программы, которые будут хранить ваши данные в безопасности и которыми смогут воспользоваться ваши близкие в экстренном случае. Если не доверяете технологиям, можно использовать старомодный способ — завести блокнот для этих целей. В блокноте также можно указать вашу страховку, номера телефонов, по которым нужно будет сообщить, если с вами что-то случится.

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Кроме того, в этот же блокнот вы можете вписать информацию о том, каким способ хотите быть погребенным, рассказать о том, есть ли у вас завещание.

Сюда же можете поместить информацию о том, где лежать ценности, важные документы.

Расскажите о ваших фнансовых обязательствах: какие счета оплачиваете и каким образом (если это необходимо будет делать и после вашего ухода).

В конце-концов, сюда можно написать какие-то теплые слова для ваших близких, которые точно им понадобятся, если с вами произойдет беда.

Учтите, что такой блокнот нужно хранить в надежном месте и рассказывать, где он лежит, можно только людям, которым доверяете.

Почта и соцсети

Сегодня многие площадки в настройках имеют функции блокировки или удаления аккаунтов, если они неактивны на протяжении какого-то времени.

Если вы используете Gmail или храните файлы на Google диске, воспользуйтесь менеджером неактивной учетной записи.

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Выберите одного человека для управления учетными записями в социальных сетях, чтобы сохранить ваши профили или удалить их. Учетные записи Facebook, LinkedIn, Twitter и других социальных сетей предлагают варианты, позволяющие вашим близким управлять вашими учетными записями, но вам придется произвести настройки до того, как вы уйдете.

Предупредите родных

Да, разговоры о смерти неприятны и могут напугать ваших родных. Объясните им, что все хорошо и вы просто решили перестраховаться. Расскажите, где лежит ваш блокнот, что нужно делать, чтобы закрыть ваши аккаунты и т. д.

Напомним, недвно сообщалось, Instagram защитит пользователей от интернет-мошенников.

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Теги: цифровые аккаунты, соцсети, завещание
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