Как обстоят дела на рынке труда в Украине
Многие украинцы не довольны своей работой. Одних не устраивает заработная плата, других начальство, третьих график работы. За последнее время тренды на рынке труда потерпели кое-какие изменения. Об этом пишет Сегодня.
Тренд №1
Население Украины сокращается, соответственно меньше становится и трудоспособных работников, которые стали более требовательными, чем ранее. Конкурентная зарплата соблазнит далеко не всех соискателей. Люди хотят быть официально трудоустроенными и иметь социальный пакет. Люди рабочих профессий предпочтут работу, где предоставляют теплое жилье, еду.
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Изменились требования и к объявлением работодателей. Сегодня у людей нет времени изучать длинные описания вакансия. Людям нравится краткость.
“Люди, которые ищут новое место – а таких, в отличие от “чистых“ безработных, большинство – просматривают вакансии на смартфонах по дороге с работы и на работу, – говорит Татьяна Пашкина. – Поэтому выписанные до деталей длинные требования в вакансиях никто изучать не будет. От требований до “плюшек“ могут не добраться и перейдут к следующей вакансии, где все может быть изложено более кратко. Это же, кстати, касается и резюме“, - утверждает Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта robota.ua
Поэтому, чтобы закрыть вакансию качественно, HR-службам на предприятиях надо изменить подход к составлению документов. По словам эксперта, далеко не все к этому готовы. В итоге берут на работу кого попало, как результат – текучка кадров и новые расходы на поиск работников взамен уволившихся.
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Ниже приведены последние данные по ТОП-10 самых востребованных профессий:
Тренд №2
На рынок труда вышли люди, которые родились в 1990-х -так называемое поколение Z. Эти люди отличаются от тех, кто постарше, тем, что для них главное не деньги, интерес. Они хотят работать в интересных проектах, реализовывать себя. Если человек на своей работе этого не получит — он уйдет в другую компанию.
“Как только у молодых заканчивается драйв, увлеченность, они меняют место работы и никакой зарплатой их не удержишь, – анализирует Пашкина. – Поэтому необходимо менять культуру менеджмента. Молодому человеку нужен наставник, с которым тот может посоветоваться, как лучше выполнить задание. А не строгий начальник, который постоянно говорит: “Ты тут напортачил, иди и переделай!“. Увы, далеко не везде руководители к этому готовы“, - утверждает Татьяна.
Тренд №3
Все чаще работодатели обращают внимание на опытных соискателей в возрастной категории 40+. Молодые работники интересуются возможностями, а вот люди постарше больше ценят стабильность и хорошую зарплату. Эти люди, с учетом их опыта, являются прекрасными исполнителями и руководителями среднего звена.
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А уж 45+ готовы за дополнительную – часто небольшую по нынешним меркам – доплату работать сверхурочно. Они привыкли помогать материально детям и внукам, они больше, чем молодежь, ценят открывшиеся возможности повидать мир и стараются заработать на это деньги. Минус такого выбора работодателя – пожилые соискатели могут не вписаться в молодежный коллектив.
Тренд №4
Студенты сегодня стали более требовательны. Они готовы работать на полный рабочий день, но при зарплате не менее 8 тыс грн. Если речь о почасовой оплате, то 40/50 грн в час.
Тренд №5
Украинцы стали более смелыми и теперь не боятся увольняться из-за неадекватного начальства.
Но, в то же время, если человека работа устраивает, то переманить его достаточно трудно. Так, по данным исследований rоbota.ua, только 14% работников согласны сменить место, если им дадут на 30% больше денег. Каждый четвертый готов соблазниться полуторным ростом зарплаты (т. е. на 50%), еще 37% уйдут на вдвое большие деньги и каждый десятый – если предложат втрое больше, чем он имеет на старом месте. Наконец, 13% “бессребренников“ утверждают, что их зарплатой не переманишь.
Напомним, каждый второй украинец не доволен своим нынешним местом работы.
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