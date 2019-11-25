Как обстоят дела на рынке труда в Украине

Многие люди не довольны своей зарплатой, работники все чаще увольняются из-за неадекватного начальства, а студенты сегодня не готовы работать за мизерную зарплату.

Многие украинцы не довольны своей работой. Одних не устраивает заработная плата, других начальство, третьих график работы. За последнее время тренды на рынке труда потерпели кое-какие изменения. Об этом пишет Сегодня.

Тренд №1

Население Украины сокращается, соответственно меньше становится и трудоспособных работников, которые стали более требовательными, чем ранее. Конкурентная зарплата соблазнит далеко не всех соискателей. Люди хотят быть официально трудоустроенными и иметь социальный пакет. Люди рабочих профессий предпочтут работу, где предоставляют теплое жилье, еду.

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Изменились требования и к объявлением работодателей. Сегодня у людей нет времени изучать длинные описания вакансия. Людям нравится краткость.

“Люди, которые ищут новое место – а таких, в отличие от “чистых“ безработных, большинство – просматривают вакансии на смартфонах по дороге с работы и на работу, – говорит Татьяна Пашкина. – Поэтому выписанные до деталей длинные требования в вакансиях никто изучать не будет. От требований до “плюшек“ могут не добраться и перейдут к следующей вакансии, где все может быть изложено более кратко. Это же, кстати, касается и резюме“, - утверждает Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта robota.ua

Поэтому, чтобы закрыть вакансию качественно, HR-службам на предприятиях надо изменить подход к составлению документов. По словам эксперта, далеко не все к этому готовы. В итоге берут на работу кого попало, как результат – текучка кадров и новые расходы на поиск работников взамен уволившихся.

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Ниже приведены последние данные по ТОП-10 самых востребованных профессий:

Топ-10 наиболее востребованных профессий в Украине robota.ua

Тренд №2

На рынок труда вышли люди, которые родились в 1990-х -так называемое поколение Z. Эти люди отличаются от тех, кто постарше, тем, что для них главное не деньги, интерес. Они хотят работать в интересных проектах, реализовывать себя. Если человек на своей работе этого не получит — он уйдет в другую компанию.

“Как только у молодых заканчивается драйв, увлеченность, они меняют место работы и никакой зарплатой их не удержишь, – анализирует Пашкина. – Поэтому необходимо менять культуру менеджмента. Молодому человеку нужен наставник, с которым тот может посоветоваться, как лучше выполнить задание. А не строгий начальник, который постоянно говорит: “Ты тут напортачил, иди и переделай!“. Увы, далеко не везде руководители к этому готовы“, - утверждает Татьяна.

Тренд №3

Все чаще работодатели обращают внимание на опытных соискателей в возрастной категории 40+. Молодые работники интересуются возможностями, а вот люди постарше больше ценят стабильность и хорошую зарплату. Эти люди, с учетом их опыта, являются прекрасными исполнителями и руководителями среднего звена.

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А уж 45+ готовы за дополнительную – часто небольшую по нынешним меркам – доплату работать сверхурочно. Они привыкли помогать материально детям и внукам, они больше, чем молодежь, ценят открывшиеся возможности повидать мир и стараются заработать на это деньги. Минус такого выбора работодателя – пожилые соискатели могут не вписаться в молодежный коллектив.

Тренд №4

Студенты сегодня стали более требовательны. Они готовы работать на полный рабочий день, но при зарплате не менее 8 тыс грн. Если речь о почасовой оплате, то 40/50 грн в час.

Тренд №5

Украинцы стали более смелыми и теперь не боятся увольняться из-за неадекватного начальства.

Больше всего работникам не нравится, когда начальник слишком вспыльчив robota.ua

Но, в то же время, если человека работа устраивает, то переманить его достаточно трудно. Так, по данным исследований rоbota.ua, только 14% работников согласны сменить место, если им дадут на 30% больше денег. Каждый четвертый готов соблазниться полуторным ростом зарплаты (т. е. на 50%), еще 37% уйдут на вдвое большие деньги и каждый десятый – если предложат втрое больше, чем он имеет на старом месте. Наконец, 13% “бессребренников“ утверждают, что их зарплатой не переманишь.

Напомним, каждый второй украинец не доволен своим нынешним местом работы.