Эксперты рассказали о новом факторе, который влияет на курс доллара

Деньги украинцев, которые работают заграницей, влияют на потенциал укрепления нашей валюты.

В прошлом году украинские мигранты привезли в нашу страну около 12 млрд долларов depositphotos.com

Курс гривны сегодня крайне нестабилен. На это, в частности, влияют и средства, которые переводят украинцы из разных стран, куда ездят на заработки. Экономисты считают, что это серьезный фактор, который существенно влияет на курс доллара в 2019 году, пишет Сегодня.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что деньги украинцев, которые работают заграницей, оказывают немалое влияние (до 25%) на потенциал укрепления нашей валюты.

“В своих прогнозах 11-месячной давности я не исключал, что курс гривны может упасть к концу 2019 года ниже 25 гривен за доллар, потому что учитывал именно этот фактор“, – сказал нам Охрименко.

В Нацбанке утверждают, что в прошлом году украинские мигранты привезли в нашу страну около 12 млрд долларов. В этом году сумма будет приблизительно такой же, говорят в Нацбанке.

“За 10 месяцев 2019 года переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составили 9,7 млрд долларов. К концу года ожидаем 11,5 миллиарда“, – сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

Эксперт Охрименко убежден, что реальные суммы, куда больше, чем говорит официальная статистика. Он считает, что в Украину ввозят не меньше 16 млрд долларов в год.

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Конечно, среднестатистические украинцы довольны, что им удается зарабатывать деньги и привозить их в свою страну для своих близких. Однако для экономики такая ситуация не совсем хороша.

“Очевидно, что большая часть этих денег была обменена на гривны и истрачена на продукты и промтовары длительного пользования, прежде всего импортные. То есть, наши заробитчане фактически поддержали зарубежного производителя и сработали во вред украинским экспортерам, основным поставщикам валюты в Украину. Также частично потеряли рынок сбыта отечественные производители“, - говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. –

Напомним, эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения.

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