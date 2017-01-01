В Грецию и Северную Македонию начал поступать газ по Турецкому потоку

Ранее российский газ транспортировался в страны Южной Европы через Украину, Молдову и Румынию.

Обе нитки Турецкого потока уже построены и готовы к работе turkstream.info

Российский газ по трубопроводу Турецкий поток начал поступать в Грецию и Северную Македонию. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил исполнительный директор болгарского Булгартрансгаза Владимир Малинов в эфире местного радио BNR.

Читай также: Россия побила рекорд СССР по добыче нефти

Поставки для трех балканских стран теперь осуществляются через новую точку входа на болгарской территории – компрессорной станции Странджа 2/Малкочлар.

Глава Булгартрансгаза подчеркул, что в настоящий момент мощности Трансбалканского газопровода не задействованы, но София готова использовать их при необходимости.

С 1 января 2020 года российский газ начал поступать в Болгарию через Турецкий поток. Москве и Софии удалось договориться по газу в конце 2019 года. Ожидается, что Болгария ежегодно будет принимать около 2,9 миллиардов кубометров газа.

Читай также: В Нафтогазе сравнили новый “газовый“ контракт с предыдущим

Ранее российский газ шел в страны Южной Европы через Украину, Молдову и Румынию. Доставка топлива по Турецкому потоку позволит Болгарии сэкономить около 35 миллионов евро в год за транзит и снизит цену для потребителей на 5%.

Обе нитки газопровода Турецкий поток через Черное море уже построены и готовы к работе. Мощность каждой из них составит 15,75 миллиардов кубометров газа в год.

Одна нитка предназначена для турецкого рынка, вторая - для Южной и Восточной Европы.

Напомним, Украина увеличила транзит газа до 90 млрд кубов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram