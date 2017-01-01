Луценко заявил о тупике в деле ПриватБанка

Генпрокуратура якобы установила несколько миллиардов активов, которые были приобретены за выведенные из банка средства, но убытка придется ждать десять лет.

ГПУ не может завести дело по выведенным из Привата средствам, пока не закончатся контракты по кредитным линиям банка facebook.com/gp.gov.ua

Гепрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ установила перечень активов на 5,5 млрд долларов, которые были приобретены за выведенные из ПриватБанка средства. Об этом он рассказал агентству Интерфакс-Украина в понедельник, 5 ноября.

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В то же время генпрокурор добавил, что для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника - бенефициария. При этом он отметил, что заявления Kroll по итогам форензик аудита не имеет юридической силы.

"Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре "провернули" в один день средства и вывели их на "третью волну" – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники ПриватБанка, тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр", - объяснил генпрокурор.

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Он отметил, что дело по статье об отмывании средств можно открыть только при установлении "предиката", которое осложнено отсутствием возможности установить убыток ПриватБанка вследствие операций, послуживших основой для вывода средств. Речь идет о предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

"Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс ПриватБанка сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК", - сказал он.

По словам Луценко, для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо досрочно разорвать эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, либо ждать 10 лет.

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