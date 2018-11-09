Антирейтинг зарплат: Сколько платят в супермаркетах Украины
Средняя заработная плата в торговой сфере составляет 9,5 тыс гривен. В свою очередь, офис крупных налогоплательщиков ГФС составил антирейтинг средних зарплат среди торговых супермаркетов.
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Об этом сообщает UBR.
Сейчас проходят проверки наличия зарплаты в конвертах, а также нелегальных работников. Антирейтинг составлен на основе выплаты минимальной заработной платы в размере 3-4 тыс гривен в месяц.
Так, на пятом месте расположился супермаркет Велыка Кышеня с зарплатой в 4,4 тыс гривен, а штат составляет 713 работников.
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Четвертое место занял “Таврия В, космос“ со штатом 1 750 работников, которые получают 4081 гривен в месяц.
Недалеко по зарплате, но со значительно большим количеством сотрудников на третьем месте расположился супермаркет Варус. Тут работает 4978 человек с зарплатой 4,1 тыс гривен.
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2,1 тыс работников супермаркета Фуршет получают 3721 гривну ежемесячно.
И меньше всего среди супермаркетов платят в Эко-маркете. Почти 5 тысяч человек получают зарплату в 3610 гривен каждый месяц.
Ранее сообщалось, как обманывают украинцев на готовой еде из супермаркетов.
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Просто с половины всей з-п налоги не платятся.