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Антирейтинг зарплат: Сколько платят в супермаркетах Украины

Комментариев: 1
Какие сети выплачивают минимальную зарплату.
Какую минимальную плату получают в супермаркетах
Какую минимальную плату получают в супермаркетах
depositphotos.com

Средняя заработная плата в торговой сфере составляет 9,5 тыс гривен. В свою очередь, офис крупных налогоплательщиков ГФС составил антирейтинг средних зарплат среди торговых супермаркетов. 

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Об этом сообщает UBR.

Сейчас проходят проверки наличия зарплаты в конвертах, а также нелегальных работников. Антирейтинг составлен на основе выплаты минимальной заработной платы в размере 3-4 тыс гривен в месяц.

Антирейтинг зарплат среди супермаркетов
Антирейтинг зарплат среди супермаркетов
UBR.ua

Так, на пятом месте расположился супермаркет Велыка Кышеня с зарплатой в 4,4 тыс гривен, а штат составляет 713 работников. 

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Четвертое место занял “Таврия В, космос“ со штатом 1 750 работников, которые получают 4081 гривен в месяц.

Недалеко по зарплате, но со значительно большим количеством сотрудников на третьем месте расположился супермаркет Варус. Тут работает 4978 человек с зарплатой 4,1 тыс гривен. 

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2,1 тыс работников супермаркета Фуршет получают 3721 гривну ежемесячно.

И меньше всего среди супермаркетов платят в Эко-маркете. Почти 5 тысяч человек получают зарплату в 3610 гривен каждый месяц.

Ранее сообщалось, как обманывают украинцев на готовой еде из супермаркетов.

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Теги: минимальная заработная плата, минимальная зарплата, супермаркеты, антирейтинг, минималка
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  09.11.2018, 17:01
Оценка:  +2
гость
Реальная з-п по крайней мере вдвое выше, при меньшей работяги просто валят к конкурентам.
Просто с половины всей з-п налоги не платятся.
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