Антирейтинг зарплат: Сколько платят в супермаркетах Украины

Какие сети выплачивают минимальную зарплату.

Средняя заработная плата в торговой сфере составляет 9,5 тыс гривен. В свою очередь, офис крупных налогоплательщиков ГФС составил антирейтинг средних зарплат среди торговых супермаркетов.

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Об этом сообщает UBR.

Сейчас проходят проверки наличия зарплаты в конвертах, а также нелегальных работников. Антирейтинг составлен на основе выплаты минимальной заработной платы в размере 3-4 тыс гривен в месяц.

Антирейтинг зарплат среди супермаркетов UBR.ua

Так, на пятом месте расположился супермаркет Велыка Кышеня с зарплатой в 4,4 тыс гривен, а штат составляет 713 работников.

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Четвертое место занял “Таврия В, космос“ со штатом 1 750 работников, которые получают 4081 гривен в месяц.

Недалеко по зарплате, но со значительно большим количеством сотрудников на третьем месте расположился супермаркет Варус. Тут работает 4978 человек с зарплатой 4,1 тыс гривен.

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2,1 тыс работников супермаркета Фуршет получают 3721 гривну ежемесячно.

И меньше всего среди супермаркетов платят в Эко-маркете. Почти 5 тысяч человек получают зарплату в 3610 гривен каждый месяц.

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