Мемориал Героев Небесной Сотни построят за 149 млн гривен – СМИ

"Укрреставрация" во время работ планирует использовать американский гранит и голландские липы.

20 ноября НМК Герои Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства по результатам тендера планирует проводить строительные работы по договоренности с ТОВ “Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская “Украина-Реставрация“ на 148,81 млн гривен.

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Об этом сообщают Наши Гроши по данным системы “Прозорро“.

Алею Героев Небесной Сотни от Майдана до домов 3-5 реконструируют до октября 2019 года по проекту Ирины Волинець и Марии Процик, которые победили в архитектурном конкурсе.

На Алее обустроят пешеходную зону, пересадят деревья, перенесут капеллу и крест. Гарантийный срок предусматривает 10 лет.

Проект реконструкции Алею Героев Небесной Сотни Наші гроші

Планируется использовать гранитные плиты White Mount Airy американской компании “North Carolina Granite Corporation“ общей стоимостью без НДС и доставки 37,03 млн грн.

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В частности, горизонтальные мемориальные плиты 1200х1000х150 мм приобретут по 38 тыс. Грн / кв. м, а вертикальные мемориальные плиты 1200х1800х750х150 мм - по 50 тыс. грн / кв. м.

Сто мелколиственных лип Tilia cordata “Bochlie“ SOL 6 XV MDВ50-60 из Голландии украсят Алею за 9,14 млн гривен. Боларди моделей J275F Statik и JH 275 HA K2 H800 закупят за 7,77 млн грн.

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Остальные цены обычных строительных материалов отвечают обычных ценам рынка и другим тендерам. Ожидаемая сумма трат составила больше на 3% от фактической.

В реконтрукции по благоустройству и озеленению Алеи Героев Небесной отни по требованиям тендера примут участие не менее ста квалифицированных работников.

Владелец и руководитель ТОВ “Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская “Украина-Реставрация“ - киевлянин Василий Гайдей.

Ранее сообщалось, что в Киеве построят мостик за 260 млн гривен: Растрата или полезно.