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Мемориал Героев Небесной Сотни построят за 149 млн гривен – СМИ

Комментариев: 6
"Укрреставрация" во время работ планирует использовать американский гранит и голландские липы.
Алею Героев Небесной Сотни построят за 149 млн гривен
Алею Героев Небесной Сотни построят за 149 млн гривен
Наші гроші

20 ноября НМК Герои Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства по результатам тендера планирует проводить строительные работы по договоренности с ТОВ “Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская “Украина-Реставрация“ на 148,81 млн гривен. 

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Об этом сообщают Наши Гроши по данным системы “Прозорро“.

Алею Героев Небесной Сотни от Майдана до домов 3-5 реконструируют до октября 2019 года по проекту Ирины Волинець и Марии Процик, которые победили в архитектурном конкурсе.

На Алее обустроят пешеходную зону, пересадят деревья, перенесут капеллу и крест. Гарантийный срок предусматривает 10 лет.

Проект реконструкции Алею Героев Небесной Сотни
Проект реконструкции Алею Героев Небесной Сотни
Наші гроші

Планируется использовать гранитные плиты White Mount Airy американской компании “North Carolina Granite Corporation“ общей стоимостью без НДС и доставки 37,03 млн грн. 

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В частности, горизонтальные мемориальные плиты 1200х1000х150 мм приобретут по 38 тыс. Грн / кв. м, а вертикальные мемориальные плиты 1200х1800х750х150 мм - по 50 тыс. грн / кв. м.

Сто мелколиственных лип Tilia cordata “Bochlie“ SOL 6 XV MDВ50-60 из Голландии украсят Алею за 9,14 млн гривен. Боларди моделей J275F Statik и JH 275 HA K2 H800 закупят за 7,77 млн грн. 

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Остальные цены обычных строительных материалов отвечают обычных ценам рынка и другим тендерам. Ожидаемая сумма трат составила больше на 3% от фактической.

В реконтрукции по благоустройству и озеленению Алеи Героев Небесной отни по требованиям тендера примут участие не менее ста квалифицированных работников.

Владелец и руководитель ТОВ “Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская “Украина-Реставрация“ - киевлянин Василий Гайдей.

Ранее сообщалось, что в Киеве построят мостик за 260 млн гривен: Растрата или полезно.

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Теги: алея героев небесной сотни, революция 2014, Революция, Революция Достоинства, реставрация
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  22.11.2018, 14:37
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 22.11.2018, 14:20 Оценка: +1 гость Американский гранит? А шо, своего уже нет?

А вас это удивляет? Я вас умоляю, пенсильванский уголь намного патриотичнее украинского, даже с подконтрольных Украине шахт!
гость  (аноним)  22.11.2018, 14:34
Оценка:  0
гость
нафига нам эти кирпичи , пустите деньги на нужды тех кто пострадал на майдане и войне.
гость  (аноним)  22.11.2018, 14:33
Оценка:  0
гость
Хорошо,что в бюджете денег достaточно.
гость  (аноним)  22.11.2018, 14:32
Оценка:  0
гость
Гранит из Норвегии не катит? (Мурманский не предлагаю-некошерно).
Намалевали бы мурал на ближайшем заборе и ладно.
А деревья со следами пуль все одно назад на свои места на мандан не вернут ни за какие деньги!
гость  (аноним)  22.11.2018, 14:20
Оценка:  +3
гость
Американский гранит? А шо, своего уже нет? Да и липки из Голландии зачем? Благодарить спонсоров? Тупость, жадность и откаты
GentleAngel    22.11.2018, 14:14
Оценка:  +1
GentleAngel
Проблемы медицины, дорог, ЖКХ - решены. Куда бы потратить денег? Событие достойное памяти - помнить будут без мемориалов.
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