НБУ прогнозирует рекордную прибыль банков в 2018 году

Банковский сектор Украины в 2018 году может получить рекордную за последние десять лет прибыль, прогнозируют в НБУ.

В НБУ прогнозируют рекордную за десять лет прибыль банков depositphotos.com

Украинские банки по итогам 2018 года, скорее всего, покажут рекордную за последние десять лет прибыль. Об этом на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 17 декабря, заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает Интерфакс-Украина.

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"По итогам 2018 года сектор получит прибыль и, по нашим предварительным оценкам, эта прибыль может стать рекордной более чем за десять лет", - сказала она, напомнив, что по итогам десяти месяцев текущего года банки получили около 15 млрд гривен чистой прибыли.

По словам Рожковой, соответствующий результат обусловлен как ростом операционной прибыли - процентной и комиссионной, так и снижением отчислений в резервы.

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"Процентный доход продолжает оставаться основным источником банковской прибыли на фоне существенного снижения в течение последних нескольких лет стоимости привлеченных средств, очистки от непроизводительных активов, а также активизации кредитования", - сказала первый заместитель главы НБУ.

Рост комиссионного дохода, по ее словам, связан активизацией потребительского кредитования и развитием банковских технологий.

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В свою очередь директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук отметил, что банки, на которые приходится более 40% активов сектора, в настоящее время работают с показателем отдачи на капитал более 30%.

"Такого никогда не было в истории украинского банковского сектора", - подчеркнул он.

Более того, НБУ прогнозирует, что доходность банковского сектора продолжит расти и в следующем году, в первую очередь, за счет завершения работы по очистке балансов и сокращения отчислений в резервы.

Ранее сообщалось, что опубликован закон о госбюджете на 2019 год. В следующем году госбюджет Украины станет рекордным по доходам - более триллиона гривен.