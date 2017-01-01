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Шокирующий исход: Средний класс покидает Нью-Йорк

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Более миллиона из примерно 8,5 миллиона жителей Нью-Йорка беспокоятся, что может перестать хватать еды на семью, показывают исследования.
Столица мира Нью Йорк становится слишком дорогой
Столица мира Нью Йорк становится слишком дорогой
Getty Images

Считающийся столицей мира Нью-Йорк стремительно покидают представители среднего класса, пишет New York Post 23 декабря. 

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Перепись населения показала “шокирующий исход“: в среднем Нью-Йорк теряет по 100 жителей каждый день. Издания связывает это с повышением налогов, увеличением расходов на проживание и снижением зарплат из-за внедрения различных технологических решений.

Все это сильно ударяет по среднему классу, и в итоге его представители покидают Нью-Йорк в масштабах, невиданных со времен Великой депрессии (1930-е), ссылается на слова аналитиков газета. 

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Сейчас среди жителей города 48 процентов относятся к среднему классу с доходами в 30-60 тысяч долларов в год, 31 процент зарабатывает меньше, еще 21 процент считается богатыми.

“Богатые в Нью-Йорке становятся богаче, бедные на самом деле тоже становятся богаче, но не настолько, чтобы переходить в средний класс“, - отмечает экономист из Американского института экономических исследований Питер Эрл.

Так, из приблизительно 175 тысяч новых рабочих мест в частном секторе, созданных с 2007 года, лишь менее 20 процентов получают доход, соответствующий среднему классу, указывает эксперт. 

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По его словам, небезосновательно считать, что доходы среднего класса в городе снижаются даже быстрее, чем в других крупных населенных пунктах США, особенно из-за цен на жилье и в целом на жизнь.

Как отмечается, в целом средний класс сокращается по всей стране. Однако в таких городах, как Нью-Йорк, это особенно заметно: появляются в том числе закрытые и заколоченные магазинчики, растут арендные ставки, снижается потребительский спрос.

По последним исследованиям, более миллиона из примерно 8,5 миллиона жителей Нью-Йорка беспокоятся, что может перестать хватать еды на семью.

Ранее сообщалось, что сколько людей осталось в Украине.

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Теги: США, экономика, Нью-Йорк, средний класс, перепись населения, миграционные процессы, миграция
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