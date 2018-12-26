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В Украине незначительно выросла добыча газа в 2018 году

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Украина в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,3% (64,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом.
Добыча газа в этом году выросла значительно меньше, чем планировалось
Добыча газа в этом году выросла значительно меньше, чем планировалось
depositphotos.com

Добыча природного газа в Украине в 2018 году увеличилась, по оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн куб м) по сравнению с 2017 годом - до 20,89 млрд куб м. Об этом свидетельствуют оперативные данные АО Укртрансгаз. 

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Согласно им, в частности, добыча газа АО Укргаздобыча составил 15 млрд 419,8 млн куб м (+1,2% к 2017 году), ПАО Укрнафта - 1,078 млрд куб м (-2,1%), другими компаниями - 4 млрд 392,3 млн куб м (-2%).

Указано, что в декабре 2018 года добыча газа составила 1 млрд 828,4 млн куб м (+2,1% к декабрю 2017 года), в т. ч. добыча Укргаздобыча составила 1 млрд 357,5 млн куб м (+3,3%), Укрнафты - 95,4 млн куб м (+6,9%), других предприятий - 375,5 млн куб м (-3,1%). 

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Как известно, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб м) по сравнению с 2016 годом - до 20 млрд 791,4 млн куб м.

Ранее сообщалось, что Госгеонедра выставила в ProZorro первые нефтегазовые лоты для аукционов. Ежемесячно будут выставляться от пяти до десяти лотов с разрешениями на добычу полезных ископаемых, заявил глава Госгеонедр Олег Кирилюк.

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Теги: газ, природные ресурсы, Укрнафта, добыча, добыча газа, Укртрансгаз, Укргаздобыча
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