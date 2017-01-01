В Европе упали продажи автомобилей впервые за пять лет

Крупнейшим поставщиком автомобилей на европейский авторынок по итогам 2018 года стала группа Volkswagen.

За 2018 год в странах Европы было продано чуть больше 15,6 млн автомобилей Getty Images

Продажи автомобилей в Европе – 27 стран ЕС (без Мальты), Исландия, Норвегия и Швейцария – по итогам 2018 года уменьшились впервые с 2013 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 16 января, со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

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Отмечается, что снижение было минимальным – всего 0,04%, всего за год в этих 30 государствах Европы было продано чуть больше 15,6 млн автомобилей.

Спад на европейском рынке автомобилей продолжился в декабре четвертый месяц подряд из-за нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (WLTP), который вступил в силу 1 сентября. В августе, перед введением WLTP продажи взлетели на 31,2%, затем рухнули на 23,5% в сентябре, на 7,3% в октябре и на 8% в ноябре.

Самые значительные темпы снижения наблюдались в Великобритании и Швеции – по 6,8%. Среди крупнейших рынков ЕС сокращение по итогам года также зафиксировано в Германии – на 0,2%, до 3,44 млн машин, Италии – на 3,1%, до 1,91 млн.

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Число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в прошлом месяце составило 998,5 тыс. против 1,09 млн годом ранее, свидетельствуют данные ACEA. За год в этой группе продажи повысились на 0.1%, до 15,16 млн автомобилей.

Крупнейшим поставщиком автомобилей на европейский авторынок по итогам 2018 года оставалась группа Volkswagen. Ее продажи в ЕС повысились на 0,9% за 12 месяцев – до 3,6 млн автомобилей, доля рынка за год поднялась с 23,7% до 23,8%.

Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen выросло на 3,2%, Skoda – на 4%, Seat – на 13,3%. Тем временем премиальные марки группы существенно отставали от масс-маркета: продажи Audi сократились на 12,2%, Porsche – на 3,7%.

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Доля французской PSA Group на европейском рынке увеличилась с 12,2% до 16,2%. Совокупные продажи всех брендов PSA в прошедшем году составили 2,46 млн автомобилей (+32,8%), собственно марки Peugeot – выросли на 5,2%, Citroen – на 5,3%, Opel/Vauxhall – на 157,3%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, повысил продажи в ЕС в 2018 году всего на 0,8% – до 1,61 млн автомобилей. Доля компании на рынке региона не изменилась - 10,6%. Продажи бренда Renault снизились на 3,9%, Dacia – выросли на 12%. При этом в Европе было продано свыше 5 тыс. автомобилей Lada – на 0,2% больше, чем в 2017 году.

Продажи FCA Group снизились на 2,3%, в том числе спрос на марку Fiat упал на 8,7%, а популярность Jeep выросла сразу на 56,2%.

Ранее сообщалось, что ЕС будет развивать транспортные сети с Украиной за 13 млрд евро. Еврокомиссия предложила план действий по развитию инфраструктуры в странах "Восточного партнерства".