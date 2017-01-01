В Киеве приезжие будут платить за место в детском саду

Принимать бесплатно в сады Киева будут только зарегистрированных в столице детей.

Бесплатно посещать детские сады смогут только те дети, которые прописаны в Киеве, всем остальным придется платить или самим, или с помощью тех поселков, или городов, с которых они приехали по программе "Деньги идут за ребенком", передают Вести.

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Так, в первую очередь примут с Киева, а за свободное место для не столичных придется заплатить 2500 грн/мес плюс питание.

"Считаю это решение КГГА законным. Оно очень упростит зачисление в сад детей киевлян. Так как я сталкивалась с этой проблемой два года назад, по прописке моему ребенку было положено минимум семь садиков в районе, но мы не могли попасть — впереди были одни льготники, иногородние. Я считаю это правильно — сначала по регистрации, а затем, если места остались, все остальные", — считает киевлянка Татьяна Ларина.

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Власти утверждают, что программа "Деньги идут за ребенком" должна обязать местные власти платить за ребенка в другом городе.

"Вопрос можно решить таким образом, что не семья будет платить, а община. Но главное теперь — попасть в садик", — отмечает директор учебного заведения.

Формирование первых групп планируют на 1 апреля.

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"Для того чтобы оформить ребенка в садик, достаточно иметь киевскую регистрацию одному из родителей малыша. И еще одно: мы сейчас рассматриваем вариант о компенсации части оплаты пребывания ребенка в частном детском садике, что планируем начать уже со следующей осени. Думаю, что можно рассчитывать на компенсацию не меньше той, которую сейчас назначили для иногородних — 2500 гривен в месяц", — рассказывает одна из сотрудниц управления образования КГГА.

Ранее сообщалось, сколько давать ребенку карманных денег и зачем. Отмечается, что наличие собственных средств позволит школьнику освоить базовые навыки обращения с деньгами.