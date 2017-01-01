Зеленский поделился декларацией: Сколько активов имеет шоумен

Шоумен и кандидат в президенты показал свои доходы за 2017 год.

Владимир Зеленский опубликовал свою электронную декларацию в Едином государственном реестре деклараций, где показал, что владеет жилым домом в селе Иванковичи в Киевской области площадью в 353,3 кв м, передают Вести.

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Три квартиры, которые принадлежат Зеленскому, находятся в Киеве. Одна из них, площадью в 131,9 кв м, находится во владении шоумена, а остальные две общей площадью в 453,1 кв м он делит с партнерами по бизнесу Сергеем и Борисом Шефирами. Во владении Зеленского находится и земельный участок в 1200 кв м.

Супруга Зеленского – Елена, владеет квартирой в 129,8 кв м в Ливадии в аннексированном Крыму. На имя жены записана квартира в Киеве площадью в 284 кв м. Также Зеленский указал на еще одну квартиру – на Кипре площадью в 270 кв м и два паркоместа.

В декларации также указаны нежилые помещения в Киеве, которые принадлежат Елене Зеленской и Сергею Шефиру площадью в 305,9 кв м. Также Зеленские арендуют в Великобритании квартиру стоимостью в 42,2 млн грн за 91,9 кв м.

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Во владении Зеленского также указаны швейцарские часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet. Его жены: швейцарские часы Piaget, Breguet и ювелирный набор - серьги и кольцо с бриллиантами, 26 торговых марок, три полезные модели и три изобретения.

Супруги Зеленские совладельцы больше десяти компаний, например ООО "Студия квартал-95", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия), ООО "Киноквартал", Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова), Vilhar Holdings Limited (Кипр).

Гараж Зеленского состоит из Land Rover Range Rover стоимостью 4,7 миллиона гривен и Mercedes-Benz S 500 4Matic стоимостью 1,8 миллиона гривен.

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Наличными Владимир обладает суммой в 285 тысяч долларов, 220 тысяч гривен и 50 тысяч евро, а кроме этого, на счету в латвийском AS PrivatBank у него лежит 417 тысяч долларов, у супруги - 8,4 тысячи долларов. В украинских банках - 1 миллион 180 тысяч гривен, 16,8 тысяч долларов и 132 тысячи евро, у жены - 196 тысяч долларов и 1070 грн.

Ранее сообщалось, что госбюджет предусмотрел помощь политикам на выборах: на поддержку партий на выборах выделят 565 млн грн.