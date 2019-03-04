Украина может добывать больше газа – Гройсман

Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в субботу, 2 марта.

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"Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа", – написал глава правительства.