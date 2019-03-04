Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина может добывать больше газа – Гройсман

Комментариев: 2
Премьер-министр рассказал о стратегии правительства Украины в области в области энергоэффективности.
Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в субботу, 2 марта. 

Читай также: В Китае обнаружено крупное месторождение сланцевой нефти

"Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа", – написал глава правительства.

Гройсман отметил, что идет внедрение открытых аукционов и конкурсов. "Ввели мораторий на пять лет относительно пересмотра ставок рентных платежей. Уменьшили рентные платежи на новые скважины. Благодаря изменению системы работы Госгеонедр можем к 2023-2025 лет значительно увеличить добычу газа", – рассказал премьер. 

Читай также: Найденное на Кипре месторождение газа оценили в $30-40 млрд

По его словам, программой теплых кредитов воспользовались уже около полумиллиона украинских семей.

"Запускаем Фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование. Главная цель энергетической стратегии - обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером", – добавил Гройсман.


 

Ранее сообщалось, что Нафтогаз назвал стоимость увеличения добычи газа. Цена в 10,65 гривен за кубометр газа позволит за пять лет увеличить добычу до 20 миллиардов кубометров в год, подсчитали в компании.

Поделись:
Теги: газ, добыча газа, Владимир Гройсман
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  04.03.2019, 11:27
Оценка:  +1
гость
Как только народ начал использовать ресурсы эффективнее, кабмин поднял тарифы. Песец забота о населении.
гость  (аноним)  04.03.2019, 11:12
Оценка:  0
гость
А что от этого народу? А ничего ! Правительство Гройсмана как драло с народа последнюю рубаху, так и собирается драть дальше! Иудеи никогда не уважали славян !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь