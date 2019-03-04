Украина может добывать больше газа – Гройсман
Премьер-министр рассказал о стратегии правительства Украины в области в области энергоэффективности.
Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в субботу, 2 марта.
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"Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа", – написал глава правительства.
Гройсман отметил, что идет внедрение открытых аукционов и конкурсов. "Ввели мораторий на пять лет относительно пересмотра ставок рентных платежей. Уменьшили рентные платежи на новые скважины. Благодаря изменению системы работы Госгеонедр можем к 2023-2025 лет значительно увеличить добычу газа", – рассказал премьер.
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По его словам, программой теплых кредитов воспользовались уже около полумиллиона украинских семей.
"Запускаем Фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование. Главная цель энергетической стратегии - обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером", – добавил Гройсман.
Ранее сообщалось, что Нафтогаз назвал стоимость увеличения добычи газа. Цена в 10,65 гривен за кубометр газа позволит за пять лет увеличить добычу до 20 миллиардов кубометров в год, подсчитали в компании.
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