Каким будет доллар в марте: Прогноз экспертов

Аналитики уверенны, что сезонные факторы утратили значение, но курс продолжит колебаться.

Курс доллара в Украине по итогам февраля снизился в продаже на 2,7% до 26,93 грн по безналичке, а по наличке на 2,7% до 27,04 грн. Аналитики ГК Forex Club утверждают, что таки доллар и останется в марте, передает Сегодня.

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"Курс гривны к доллару в марте, по прогнозам, будет колебаться в диапазоне 26,75–27,75 грн за доллар. Курс продажи евро/гривна составит 30,5–32 грн за евро", – считают эксперты.

Они объяснили, что монетарная политика НБУ и высокая доходность облигаций внутреннего займа создала благоприятные условия для гривны в начале 2019 года. Это привлекло иностранных инвесторов и за январь-февраль нерезиденты нарастили портфель гривневых ОВГЗ на более чем 10%, до 12,9 млрд грн.

Однако, эксперты уверенны, что в марте инвесторы будут выжидать перед выборами. Изменение политической конъюнктуры в стране может привести к перемещению капитала, что отразится на гривне.

В зоне внимания специалистов остаются внешнеэкономические риски.

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"Несмотря на то, что США отложили повышение пошлин для экспорта из Китая, существуют опасения, что урегулирование торговых балансов коснется Европы, экономический рост которой тормозится из-за спада машиностроения и долговых рисков периферийных стран, а также не урегулированного выхода Великобритании из Евросоюза.

Поскольку Европа остается ключевым торговым партнером для Украины, замедление ее экономики отразится на экономике и торговой активности Украины. Так, промышленное производство сократилось на 3,3% в январе 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, что является признаком экономического торможения", – подчеркивают эксперты.

Также на курс гривны повлияют снижение бюджетных поступлений от внешнеэкономической деятельности, и высокие выплаты по внешнему долгу.

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"Сезонные факторы, которые вели курс предыдущие годы, утрачивают свое влияние. Традиционно, март был переломным периодом для гривны, которая после сезонной закупки энергоресурсов и сдержанного предложения иностранной валюты, восстанавливалась.

В этом же году на мировых рынках сложилась негативная динамика цен на пшеницу и кукурузу, но влияние на гривну было компенсировано высокими ценами на руду и металлы", – отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Ранее сообщалось, что НБУ прогнозирует пессимистический сценарий, по которому проверят украинские банки, предполагает к концу года значительную инфляцию и резкий скачок курса доллара:доллар по 37 и инфляция 16%.