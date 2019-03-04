Стоит ли брать кредиты именно сейчас: Грядет мировой финансовый кризис

МВФ уверены, что мир ожидает повторение экономического кризиса.

Международный валютный фонд предупреждает о том, что в ближайшие годы мировой финансовый кризис может повториться, а его причиной станет удешевление основных сырьевых товаров, передает Сегодня.

Читай также: Украина взяла в долг €500 млн на экономический рост

Именно по этой причине в первую очередь могут пострадать те страны, которые экспортируют сырье, а не готовую продукцию. Среди таковых есть и Украина.

Такой кризис просматривался в 2008 году, когда рынок кредитования вдруг стал мыльным пузырем и взорвался мировым финансовым кризисом.

"10 лет назад проблема была не только в том, что банки не проверяли платежеспособность заемщика. Сейчас, во-первых, банки обязаны, проверять, во-вторых, сам НБУ отслеживает динамику", – говорит Любомир Шавалюк, экономический обозреватель.

Читай также: Украинцы скупают по 3 кг золота в неделю

Сейчас даже супермаркеты, сотрудничая с банками, могут предоставлять займы. Однако, по таким займам переплата не маленькая.

Если банк предложит кредит по ставке ниже тридцати пяти процентов годовых, считайте, что вы – счастливчик. Потому что в среднем этот показатель превышает 45 процентов. То есть, купив телевизор в кредит, вы должны вернуть банку полторы стоимости товара.

"Уже два года подряд кредитный портфель физических лиц – а он у нас весь живой, в гривне – динамично растет. Годовые темпы прироста 44% на сегодняшний момент", – говорит Николай Остролуцкий, начальник отдела исследования системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ.

Читай также: Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

Отмечается, что даже это число находится далеко от показателей 2008 года. Сейчас весь кредитный портфель физических лиц в национальной валюте составляет около ста тридцати пяти млрд грн. Для сравнения: в бюджете этого года на социальную защиту предусмотрено 159 млрд.

"Портфель потребительских кредитов по отношению к ВВП составляет 3,5%. Это означает, что если мы моделируем такую ​​ситуацию, что какая-то часть этого портфеля вдруг станет неплатежеспособной, то на ВВП это может повлиять на уровне возможно одногопроцентного пункта", – говорит Любомир Шавалюк, экономический обозреватель.

Сейчас среди украинцев популярно потребительское кредитование. Например, техника, карточные кредиты составляют четыре пятых кредитов. Далее следуют кредиты на покупку недвижимости и тому подобное.

Читай также: Украинцы стали больше брать гривневых кредитов в банках - НБУ

Привлекательным потребительское кредитование является и для самих банков.

"В среднем, 1 гривна, вложенная в потребительское кредитование, в кредитование физических лиц, она вдвое прибыльнее, чем корпоративное кредитование. То есть для банков это – лакомый кусок", – объясняет эксперт.

Однако, эксперты отмечают, что банки злоупотребляют процентными ставками для физических лиц.

"Это, условно говоря, 18% учетной ставки – стоимость денег, плюс 12% риска. В Европе мы имеем 3%. Они состоят из 1% учетной ставки Европейского Центрального Банка и 2% риска. Там рынок значительно более устойчив, значительно более зрелый", – говорит эксперт.

Читай также: Украинцы чаще сдают вещи в ломбард: Дотянуть до зп или погасить кредит

Говорят, на такие высокие ставки влияет недостаточная конкуренция между банками.

"73% всего рынка потребительского кредитования контролируется пятью банками. Пока – недостаточная конкуренция между банками. Все еще", – отмечает Николай Остролуцкий, начальник отдела исследования системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ.

Однако, еще одной причиной являются сами потребители, которые не ищут самые выгодные условия кредитования, а переплачивают иногда даже 100% стоимости.

Читай также: Фонд гарантирования выявил схемы вывода денег из банков

"Если люди перестают брать высокие ставки, если они понимают, что они переплачивают и они могут взять в другом банке дешевле. В конкретной среде стоимость товаров определяется уровнем конкуренции", – отмечает эксперт.

Даже при всех этих условиях Национальный Банк Украины дает позитивный прогноз на следующий год в сфере кредитования физических лиц. И даже при высоких темпах прироста банковский сектор не будет перегретым – уверяют эксперты.

Читай также: Россия выделит Кубе €38 млн кредита на оборону

"У нас рынок может быть перегрет тогда, когда есть проблема с ростом доходов населения. А сейчас доходы населения растут достаточно высокими темпами. Например, зарплата номинальная в этом году в первом полугодии выросла на 26%, по сравнению с предыдущим. Населения остается кредитоспособным заемщиком. У него растут доходы, у нас заработал кредитный реестр – это также уменьшит риски банков", – говорит Любомир Шавалюк, экономический обозреватель.

Эксперты советуют более ответственно относиться к рассрочкам, по которым переплачивается 100% займа, так как Международный валютный фонд настойчиво твердит о мировом финансовом кризисе.

Ранее сообщалось, что происходит после получения быстрых кредитов для простых граждан: угрозы и 700 процентов в год. За кредитный год по процентам из 1 тыс грн набегает 17 тыс грн.