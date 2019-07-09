Как проверить квартиру перед покупкой, чтобы не попасть на шарлатанов

Проверка квартиры перед покупкой включает множество этапов. В реестрах нужно проверить право собственности, отсутствие ареста на жилье, долгов.

Как проверить квартиру перед покупкой и на какие документы следует обратить внимание, чтобы не попасть на мошенников depositphotos.com

Покупка квартиры — это серьезный шаг, который требует немалых финансовых вложений. Многие украинцы собирают деньги на свою квартиру не один год. В то же время, на рынке недвижимости покупатель может столкнуться с обманом. Вigmir.net выяснил, как проверить квартиру перед покупкой и на какие документы следует обратить внимание, чтобы не попасть на мошенников.

Как проверить квартиру перед покупкой на первичном рынке в Украине

Многие люди предпочитают покупать квартиру на первичном рынке. Здесь есть много плюсов: новые проводка и канализация, современная планировка, которую вы можете “подогнать“ под свои идеи. Также как правило, в новых ЖК хорошо развита инфраструктура. Но есть и ряд минусов, с которыми может столкнуться покупатель.

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Прежде всего следует побольше разузнать о застройщике, который занимается строительством ЖК.

1. Зайдите на сайт компании, посмотрите, где находится офис, пообщайтесь с представителями компании. Посмотрите, какие объекты застройщик уже сдал в эксплуатацию, все ли там было “гладко“.

Кроме того, поищите в Интернете форумы, на которых общаются жильцы уже готовых строительных объектов, напишите туда и спросите, всем ли люди довольны. Если у вас много знакомых, расспросите их, не знают ли они что-то о ЖК, в котором собираетесь приобрести жилье.

2. Следующий шаг, который вы обязаны предпринять — это проверка застройщика на сайте Минюста. Через ЕГРПОУ (ЄДРПОУ-укр.) вы сможете узнать, когда была создана компания. Это можно сделать по ссылке.

Как проверить застройщика на сайте Минюста Скрин

3. Также следует проверить компанию по Единому государственному реестру судебных решений. Так вы сможете понять, не замешан ли ваш застройщик в каких-либо судебных процессах. Сделать это можно здесь.

Как проверить застройщика в реестре судебных решений Скрин

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4. Обратите внимание на землю, на которой стоит дом — проверьте ее назначение на Публичной кадастровой карте Украины. Если там указано, что земля не предназначена для строительства многоквартирного дома, то не советуем иметь дело с таким застройщиком.

Как проверить застройщика при помощи Кадастровой карты Скрин

Если все вышеуказанные проверки застройщик прошел, отправляйтесь в отдел продаж квартир. Прежде всего вам следует попросить предоставить вам все документы, которые будут указывать, что со стройкой все в порядке.

Вам следует внимательно изучить такие документы:

Лицензию на строительные работы,

Разрешение на строительство,

Градостроительные условия,

Документы на землю,

Проект будущего ЖК,

Декларацию о начале строительства,

Техусловия, которые касаются подключения коммуникаций.

Если все документы в порядке, то вам предложат подписать договор. Его следует внимательно изучить. Попросите взять форму домой и почитать в спокойной обстановке, а еще лучше — проконсультируйтесь с юристом.

Перед тем, как вы подпишите договор, вам следует посетить строительную площадку и убедиться, что работа идет.

Как проверить квартиру перед покупкой на вторичном рынке в Украине

Шансы попасть на шарлатанов на вторичном рынке не менее велики, чем при покупке нового жилья. Прежде всего вам следует обратить внимание на самого продавца. Проверьте его паспорт. Сделать это можно на сайте миграционной службы.

Как проверить подлинность документов продавца недвижимости Скрин

Посмотрите документы на квартиру.

Обратите внимание, что право собственности на недвижимость может быть получено на основании таких документов:

договор купли-продажи, дарения,

акт о приватизации,

свидетельство о праве на наследство,

завещание,

решение суда.

Продавец обязан показать вам эти документы, требуйте оригинал и не соглашайтесь даже на те копии, которые заверил нотариус.

Проверить право собственности на квартиру можно на сайте Министерства юстиции Украины. Там нужно зарегистрироваться. Услуга проверки платная. Когда оплата будет совершена, вы получите справку о том, кто является владельцем квартиры, на электронную почту.

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Но стоит обратить внимание, что подобный реестр появился в Украине лишь в 2013 году. Если после 2013 года никаких манипуляций с квартирой совершено не было, то в реестре ее не будет и нужно идти в БТИ.

В Едином государственном реестр судебных решений вы можете найти информации о том, не находится ли имущество под арестом.

Обязательно убедитесь, что в квартире никто не прописан (или прописан лишь продавец). Такая информация указана в справке о составе семьи.

Также понадобится несколько справок, если:

Владельцев у квартиры несколько (нужно заверенное нотариусом согласие на продажу).

Владелец состоит в браке (необходимо разрешение от супруга/супруги).

Владелец не достиг совершеннолетия (опекунский совет должен разрешить продажу).

Также продавец должен предоставить техпаспорт на жилье, который оформляется в БТИ, и провести оценку жилья, которую зарегистрируют в Единой базе отчетов по оценке имущества.

Напомним, эксперт рассказала, как застройщики будут увеличивать продажи квартир.

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