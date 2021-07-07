Почта

Акция для пенсионеров от "Укрпошты": кто сможет сэкономить

Пакет документов будет направляться бесплатно рекомендованными отправлениями
 |  Автор: Ольга Опенько
Акция для пенсионеров от "Укрпошты": кто сможет сэкономить
Акция для пенсионеров от Укрпошты / depositphotos

"Укрпошта" с 1 июля по 31 декабря 2021 года будет бесплатно пересылать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) письма пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте также: "Укрпошта" изменит режим доставки посылок в ЕС

Речь идет о письмах с заявлениями на перевод выплат пенсии или социальной помощи в отделение связи национального почтового оператора.

В частности, данные документы  пенсионеры смогут отправить рекомендованными отправлениями на адреса ПФУ и управлений социальной защиты населения. Все расходы по доставке на себя возьмет "Укрпошта. Пенсионерам нужно будет оплатить только за стоимость конверта.

Читайте также: Смелянский будет руководить "Укрпоштой" еще два года

Данной услугой могут воспользоваться все пенсионеры и получатели других денежных социальных выплат, которые имеют пенсионное удостоверение.

Уточняется, что для перевода выплат нужно отправить следующие документы:

  • заявление на перевод пенсии/социальных пособий;
  • копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка "Згідно з оригиналом".

Напомним, пенсии в Украине пересчитают. Перерасчет выплат коснется пенсионеров, которым были назначены пенсии в 2018-2020 годах, а также граждан, которые получают минимальную пенсию. Отмечается, что выплаты должны увеличиться для 1 миллиона граждан. 

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
20.07.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 27.12 31.90 0.33
Продажа 27.29 32.24 0.38
Все курсы наличных валют...
20.07.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 27.21 32.03 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK