Акция для пенсионеров от "Укрпошты": кто сможет сэкономить

Пакет документов будет направляться бесплатно рекомендованными отправлениями

| Автор: Ольга Опенько

Акция для пенсионеров от Укрпошты / depositphotos

"Укрпошта" с 1 июля по 31 декабря 2021 года будет бесплатно пересылать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) письма пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Речь идет о письмах с заявлениями на перевод выплат пенсии или социальной помощи в отделение связи национального почтового оператора.

В частности, данные документы пенсионеры смогут отправить рекомендованными отправлениями на адреса ПФУ и управлений социальной защиты населения. Все расходы по доставке на себя возьмет "Укрпошта. Пенсионерам нужно будет оплатить только за стоимость конверта.

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Данной услугой могут воспользоваться все пенсионеры и получатели других денежных социальных выплат, которые имеют пенсионное удостоверение.

Уточняется, что для перевода выплат нужно отправить следующие документы:

заявление на перевод пенсии/социальных пособий;

копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка "Згідно з оригиналом".

Напомним, пенсии в Украине пересчитают. Перерасчет выплат коснется пенсионеров, которым были назначены пенсии в 2018-2020 годах, а также граждан, которые получают минимальную пенсию. Отмечается, что выплаты должны увеличиться для 1 миллиона граждан.