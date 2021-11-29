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Средняя зарплата в Украине снизилась

Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве - 20 481 гривен
 |  Автор: Ольга Опенько
Средняя зарплата в Украине снизилась
Иллюстративное фото / depositphotos

Средняя номинальная заработная плата в Украине снизилась. Об этом информирует Государственная служба статистики.

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Таким образом, зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре 2021 года составила 14 045 гривен - на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).

Уточняется, что за последний год  зарплата выросла на 15,4%. Реальная зарплата увеличилась на 4,0%.

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Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве - 20 481 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 10 878 гривен.

При этом, самые высокие зарплаты в сферах:

  • "Информация и телекоммуникации" - 25 196 грн, 
  •  "Финансовая и страховая деятельность" - 23 642 грн.

 Самые низкие  - "Временное размещение и организация питания" - 8 852 гривен.

Ранее мы писали, что в 2022 году в Украине планируют поднять зарплаты учителям и стипендии студентам. Таким образом, расходы на образование будут увеличены до 7,3% ВВП.

Так, зарплаты учителей вырастут на 8%, а стипендии – на 50%.

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