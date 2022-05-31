Помощь ВПЛ в Украине - как получить

Статус внутренне перемещенного лица в Украине дает право на получение помощи в размере 2 тыс грн для взрослых и 3 тыс грн для детей и людей с инвалидностью

В Украине идет война. Многие граждане были вынуждены покинуть свои дома и выехать в более безопасные регионы Украины. Согласно исследованию Международной организации по миграции 11,2 млн человек в Украине были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Из них более 7 млн — внутренние переселенцы, пишет bigmir.net.

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Помощь внутренне перемещенным лицам от государства в 2022 году

EPA

В мае текущего года помощь предоставляется только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Кто будет получать выплаты

граждане, переместившиеся с территорий, где ведутся боевые действия, или находящихся во временной оккупации или в окружении (блокировке);

граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и подавших заявку на возмещение, в частности через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

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Размер помощи

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Помощь ВПО в Украине - кто имеет право получить

EPA

В Украине принято решение в ближайшее время отменить выплаты для части внутренних переселенцев.

Так, денежную помощь продолжат выплачивать:

проживающим в зоне боевых действий;

тем, чье жилье было разрушено в результате войны.

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"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы им благодарны. Таким людям выплаты будут прекращаться с мая", – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Как получить помощь ВПО онлайн в Дие

EPA

Для получения справки ВПЛ в Дії необходимо перейти в раздел Услуги — Получить статус ВПЛ и подать заявку.

Далее указать следующие данные:

текущее местонахождение (подтвердить с помощью геолокации);

данные детей, находящихся с вами (если есть дети);

карту єПідтримки;

потребности в месте нахождения (в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке).

Через несколько дней ваши справки ВПЛ должны появиться в Дії, а деньги выплатят на карту єПідтримки. Их можно потратить на любые категории товаров или снять наличные.

Как оформить помощь ВПО в ЦНАУ

EPA

Для того, что бы получить статус ВПЛ и справку ВПЛ можно лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Какие документы подготовить:

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Документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Индивидуальный налоговый номер (РНОКПП).

Свидетельство о рождении (для ребенка).

На месте нужно заполнить заявление:

указать персональные данные, последнее место жительства/регистрации и фактическое место жительства,

номер банковского счета (єПідтримка, или для социальных выплат) по стандартам IBAN.

Ранее мы писали, что внутренне перемещенным лицам в Украине, которые не подавали отдельную заявку на получение финансовой помощи, но были оформлены в ЦНАПе как ВПЛ, начали массово приходить СМС-сообщения от WFP Ukraine с номером перевода для Western Union.