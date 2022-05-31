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Помощь ВПЛ в Украине - как получить
В Украине идет война. Многие граждане были вынуждены покинуть свои дома и выехать в более безопасные регионы Украины. Согласно исследованию Международной организации по миграции 11,2 млн человек в Украине были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Из них более 7 млн — внутренние переселенцы, пишет bigmir.net.
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Помощь внутренне перемещенным лицам от государства в 2022 году
В мае текущего года помощь предоставляется только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.
Кто будет получать выплаты
- граждане, переместившиеся с территорий, где ведутся боевые действия, или находящихся во временной оккупации или в окружении (блокировке);
- граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и подавших заявку на возмещение, в частности через Единый государственный веб-портал электронных услуг.
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Размер помощи
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;
- для других лиц — 2 000 гривен.
Помощь ВПО в Украине - кто имеет право получить
В Украине принято решение в ближайшее время отменить выплаты для части внутренних переселенцев.
Так, денежную помощь продолжат выплачивать:
- проживающим в зоне боевых действий;
- тем, чье жилье было разрушено в результате войны.
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"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы им благодарны. Таким людям выплаты будут прекращаться с мая", – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.
Как получить помощь ВПО онлайн в Дие
Для получения справки ВПЛ в Дії необходимо перейти в раздел Услуги — Получить статус ВПЛ и подать заявку.
Далее указать следующие данные:
- текущее местонахождение (подтвердить с помощью геолокации);
- данные детей, находящихся с вами (если есть дети);
- карту єПідтримки;
- потребности в месте нахождения (в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке).
Через несколько дней ваши справки ВПЛ должны появиться в Дії, а деньги выплатят на карту єПідтримки. Их можно потратить на любые категории товаров или снять наличные.
Как оформить помощь ВПО в ЦНАУ
Для того, что бы получить статус ВПЛ и справку ВПЛ можно лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Какие документы подготовить:
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- Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
- Индивидуальный налоговый номер (РНОКПП).
- Свидетельство о рождении (для ребенка).
На месте нужно заполнить заявление:
- указать персональные данные, последнее место жительства/регистрации и фактическое место жительства,
- номер банковского счета (єПідтримка, или для социальных выплат) по стандартам IBAN.
Ранее мы писали, что внутренне перемещенным лицам в Украине, которые не подавали отдельную заявку на получение финансовой помощи, но были оформлены в ЦНАПе как ВПЛ, начали массово приходить СМС-сообщения от WFP Ukraine с номером перевода для Western Union.