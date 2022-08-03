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Выплаты беженцам в Испании: сколько могут получить украинцы

Пособие будет предоставляться в течение 6 месяцев
 |  Автор: Ольга Опенько
Выплаты беженцам в Испании: сколько могут получить украинцы
Иллюстративное фото / EPA

Украинцам в Испании утвердили получение финансовой помощи. Об этом свидетельствует решение Министерства социального обеспечения и миграции Испании.

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Получить денежные выплаты смогут взрослые и несовершеннолетние украинцы

Размер выплат составляет:

  • 400 евро на каждого взрослого,
  • 100 евро на несовершеннолетних.

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Денежная помощь будет предоставляться в течение 6 месяцев.

Чтобы получить средства от Испании, украинские беженцы должны соответствовать следующим критериям:

  • имеют статус временной защиты в Испании;
  • не находятся на иждивении официальных благотворительных организаций и не получают от них деньги (Красный Крест, Каритас и тому подобное).
  • имеют прописку;
  • не получают дохода.

Чтобы получить выплату, нужно зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения (на сайте выбрать раздел “Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)”) или позвонить по номерам 915412530/901106570.

Ранее мы писали, что почти 50% украинских беженцев в Польше хотят вернуться в Украину, как только закончится война.

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