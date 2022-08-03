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Выплаты беженцам в Испании: сколько могут получить украинцы
Украинцам в Испании утвердили получение финансовой помощи. Об этом свидетельствует решение Министерства социального обеспечения и миграции Испании.
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Получить денежные выплаты смогут взрослые и несовершеннолетние украинцы
Размер выплат составляет:
- 400 евро на каждого взрослого,
- 100 евро на несовершеннолетних.
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Денежная помощь будет предоставляться в течение 6 месяцев.
Чтобы получить средства от Испании, украинские беженцы должны соответствовать следующим критериям:
- имеют статус временной защиты в Испании;
- не находятся на иждивении официальных благотворительных организаций и не получают от них деньги (Красный Крест, Каритас и тому подобное).
- имеют прописку;
- не получают дохода.
Чтобы получить выплату, нужно зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения (на сайте выбрать раздел “Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)”) или позвонить по номерам 915412530/901106570.
Ранее мы писали, что почти 50% украинских беженцев в Польше хотят вернуться в Украину, как только закончится война.