Выплаты беженцам в Испании: сколько могут получить украинцы

Пособие будет предоставляться в течение 6 месяцев

Украинцам в Испании утвердили получение финансовой помощи. Об этом свидетельствует решение Министерства социального обеспечения и миграции Испании.

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Получить денежные выплаты смогут взрослые и несовершеннолетние украинцы

Размер выплат составляет:

400 евро на каждого взрослого,

100 евро на несовершеннолетних.

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Денежная помощь будет предоставляться в течение 6 месяцев.

Чтобы получить средства от Испании, украинские беженцы должны соответствовать следующим критериям:

имеют статус временной защиты в Испании;

не находятся на иждивении официальных благотворительных организаций и не получают от них деньги (Красный Крест, Каритас и тому подобное).

имеют прописку;

не получают дохода.

Чтобы получить выплату, нужно зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения (на сайте выбрать раздел “Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)”) или позвонить по номерам 915412530/901106570.

Ранее мы писали, что почти 50% украинских беженцев в Польше хотят вернуться в Украину, как только закончится война.