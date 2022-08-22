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Фейки о новых сигналах воздушной тревоги: все нюансы

Центр противодействия дезинформации опровергает ложную информацию
 |  Автор: Ольга Опенько
Фейки о новых сигналах воздушной тревоги: все нюансы
Иллюстративное фото / EPA

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опровергает фейки о новых сигналах воздушной тревоги.

Фейк:

  • Звук церковных колоколов, гудок влечения, набат – нет таких сигналов!

✅ Винницкий горсовет один из первых утвердил новые звуки (https://youtu.be/oNmSkf1jP0s) воздушной тревоги в случае возникновения химической и радиационной опасности, а также оповещения о начале эвакуации

Текст решения: https://www.vmr.gov.ua/alerts

Фейк:

  • Новые звуки воздушных тревог незаконны!

✅ Постановление КМУ №733 от 27.09.2017г. утверждает Положение об организации оповещения. Согласно ей, именно органы местного самоуправления самостоятельно утверждают «порядок оповещения», следовательно, имеют право самостоятельно выбирать сигналы.

Фейк:

  • Услышал звук поезда у вокзала – беги в укрытие.

✅ Звук ответной тревоги будет звучать из системы оповещения и будет длиться не менее 30 сек. В то же время диктор говорит: «Внимание всем!» и сообщает о порядке действий во время опасности.

Ранее мы писали, что дома в Украине будут строить с бомбоубежищами. Предлагается построить сеть надежных укрытий, защищающих людей от воздушных или химических атак.

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