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Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине снижаются
Автогаз подешевел на 3 копейки
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 сентября 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
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Так, средние розничные цены составляют:
- на бензин А-95 - 49,50 гривен за литр (-0,01 гривен),
- на дизельное топливо - 53,25 гривен за литр (-0,01 гривен).
Автогаз подешевел на 3 копейки до 26,04 гривен за литр (-0,03 гривен).
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Ранее мы писали, что в Украине сократилось количество зарегистрированных безработных граждан.
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