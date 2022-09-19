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Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине снижаются

Автогаз подешевел на 3 копейки
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине снижаются
Иллюстративное фото / depositphotos

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 сентября 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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Так, средние розничные цены составляют:

  • на бензин А-95 - 49,50 гривен за литр (-0,01 гривен),
  • на дизельное топливо - 53,25 гривен за литр (-0,01 гривен).

Автогаз подешевел на 3 копейки до 26,04 гривен за литр (-0,03 гривен).

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Ранее мы писали, что в Украине сократилось количество зарегистрированных безработных граждан.

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