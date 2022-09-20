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Рынок земли в Украине: сколько сделок заключили за время войны
С 24 февраля по 19 сентября в Украине заключили 19 795 сделок на рынке земли, площадью в 34 845 га. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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Области с активным рынком земли (по количеству сделок и по площади земель, в отношении которых зарегистрированы сделки):
- Полтавская (4 тыс. га),
- Хмельницкая (3,9 тыс. га),
- Кировоградская (3,9 тыс. га),
- Винницкая (3,8 тыс. га),
- Днепропетровская (3 тыс. га).
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За последнюю неделю заключили 1 477 сделок в пределах рынка земли площадью 2 832 га. За весь период функционирования рынка земли заключено 120 761 земельное соглашение. Площадь земель достигает 279 371 га.
Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки стали области:
- Харьковская (37,9 тыс. га),
- Днепропетровская (24,3 тыс. га),
- Полтавская (22,3 тыс. га),
- Кировоградская (22,2 тыс. га),
- Херсонская (21 тыс. га).
Ранее мы писали, что в Украине средняя цена за 1 га земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства в Украине составляет 38 211 грн.