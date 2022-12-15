Сколько украинцев готовятся к переезду из-за холода и обстрелов: ответ

Двое из трех опрошенных говорят, что не покинут свой дом

В Украине идет десятый месяц полномасштабная война. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Международной организации по миграции.

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Несмотря на морозы до -10 C и обстрелы, выводящие из строя системы электро- и теплоснабжения, только 7% украинцев активно готовятся к переезду в другое место.

В частности, двое из трех опрошенных говорят, что не покинут свой дом.

Согласно им, даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг без информации о сроках их восстановления.

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"В то же время частные ресурсы для выживания истощаются, ведь 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения. Чтобы сэкономить, 63% респондентов ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива", - говорится в сообщении МОМ.

По словам главы Представительства МОМ в Украине Ан Нгуена, почти 18 млн человек – 40% населения Украины – нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

"Мы должны поддержать их во время зимы, особенно тех, кто не имеет доступа к убежищу и теплу. МОМ призывает к увеличению усилий, поскольку потребности растут каждый день", – отметил он.

Ранее мы писали, восстановление 100% энергосистемы пока невозможно. Поэтому в большинстве городов сохраняются графики отключений.