- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Прием украинских беженцев в Нидерландах: что изменится
В Нидерландах пересматривают временный акт по приему украинцев. Правительство планирует его продолжить и внести коррективы. Об этом сообщает schengenvisainfo.com.
Читайте также: Восстановление Украины после войны: не все города смогут отстроить
Так, на беженцев, которые спасаются от войны в своей стране и поселяются в Нидерландах, распространяется Директива о временной защите. Украинцы имеют право на:
- качественное жилье,
- средства к существованию,
- медицинское обслуживание.
Заботиться о приеме и опеке беженцев из Украины получили мэры по всей стране.
Читайте также: Экономика Украины несет большие убытки от войны
В новой редакции закона введут важное изменение:
- ответственность за прием и уход за украинскими беженцами переходит от мэров в управления муниципалитетов.
С начала войны в Нидерландах получили временную защиту более 79 тысяч украинцев.
Ранее мы писали, восстановление 100% энергосистемы пока невозможно. Поэтому в большинстве городов сохраняются графики отключений.