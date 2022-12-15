Прием украинских беженцев в Нидерландах: что изменится

На беженцев, которые спасаются от войны, в Нидерландах, распространяется Директива о временной защите

В Нидерландах пересматривают временный акт по приему украинцев. Правительство планирует его продолжить и внести коррективы. Об этом сообщает schengenvisainfo.com.

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Так, на беженцев, которые спасаются от войны в своей стране и поселяются в Нидерландах, распространяется Директива о временной защите. Украинцы имеют право на:

качественное жилье,

средства к существованию,

медицинское обслуживание.

Заботиться о приеме и опеке беженцев из Украины получили мэры по всей стране.

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В новой редакции закона введут важное изменение:

ответственность за прием и уход за украинскими беженцами переходит от мэров в управления муниципалитетов.

С начала войны в Нидерландах получили временную защиту более 79 тысяч украинцев.

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