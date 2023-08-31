Минимальная зарплата в 2024 году: предложения органов власти

Обнародованы предложения центральных органов власти и профсоюзов

Федерация профсоюзов Украины обнародовала предложения центральных органов власти и профсоюзов относительно определения размера минимальной зарплаты на 2024 год. Об этом пишетчлен Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Читайте также: Пенсии в Украине: утвержден показатель средней зарплаты

Так, Министерство финансов предлагает, чтобы прогнозный размер минимальной заработной платы составлял:

с 01 января 2024 года - 7100 грн,

с 1 июля 2024 года - 8000 грн;

с 01 января 2025 года - 8370 грн;

с 01 января 2026 года - 8956 грн.

Читайте также: Как вырастет минимальная зарплата в Украине: прогноз

Также в предельных объемах расходов на 2024 год расходы на оплату труда работников государственных органов определены на уровне, предусмотренном в государственном бюджете на 2023 год (без изменений), кроме органов сектора безопасности и обороны.

Национальный банк Украины прогнозирует, что минимальная заработная плата (в среднем за год) будет составлять:

7665 грн в 2024 году,

8200 грн в 2025 году.

Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.