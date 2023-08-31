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Минимальная зарплата в 2024 году: предложения органов власти

Обнародованы предложения центральных органов власти и профсоюзов
 |  Автор: Ольга Опенько
Минимальная зарплата в 2024 году: предложения органов власти
Иллюстративное фото / depositphotos

Федерация профсоюзов Украины обнародовала предложения центральных органов власти и профсоюзов относительно определения размера минимальной зарплаты на 2024 год. Об этом  пишетчлен Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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Так, Министерство финансов предлагает, чтобы прогнозный размер минимальной заработной платы составлял:

  • с 01 января 2024 года - 7100 грн,
  • с 1 июля 2024 года - 8000 грн;
  • с 01 января 2025 года - 8370 грн;
  • с 01 января 2026 года - 8956 грн.

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Также в предельных объемах расходов на 2024 год расходы на оплату труда работников государственных органов определены на уровне, предусмотренном в государственном бюджете на 2023 год (без изменений), кроме органов сектора безопасности и обороны.

Национальный банк Украины прогнозирует, что минимальная заработная плата (в среднем за год) будет составлять:

  • 7665 грн в 2024 году,
  • 8200 грн в 2025 году.

Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.

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