Пасха в Киеве: меры безопасности будут усилены

Угроза провокаций или ракетных атак на Пасху остается актуальной

На Пасху в Киеве будут усилены меры безопасности. Жителей и гостей столицы просят по возможности не посещать церкви и избегать скопления людей. Эту информацию распространило КГВА в Telegram.

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Для поддержания порядка в городе будут задействованы представители Национальной полиции Украины и муниципальной охраны.

Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих, включая храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", чтобы предотвратить возможные инциденты.

По сообщению, правоохранители будут находиться рядом с церквями и, в случае воздушной тревоги, помогут эвакуировать верующих и священнослужителей в безопасные места.

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Также будут функционировать временные мониторинговые центры, чтобы оперативно реагировать на ситуацию в городе и предотвращать правонарушения.

Комендантский час во время Пасхи будет действовать без изменений: с полуночи до пяти утра.

В ведомстве рекомендуют жителям и гостям города смотреть богослужения онлайн через телевизор, YouTube или Facebook. Однако, если все же решат посетить церковные службы, просят следить за своей безопасностью и избегать скопления людей.

Угроза провокаций или ракетных атак на Пасху остается актуальной.

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