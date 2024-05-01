В Украине увеличилось количество миллионеров

Количество миллионеров выросло на 1200 человек

В Украине за 2023 год количество миллионеров выросло на 1200 человек. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

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По его словам, к 1 мая украинцы подали 172 тысячи налоговых деклараций, в которых был задекларирован годовой доход в объеме 218,5 миллиарда гривен.

"Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1,0 млн гривен, составляет 10,7 тысячи человек (+ 1,2 тысячи человек по сравнению с прошлым годом)", - отметил Гетманцев.

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Он подчеркнул, что миллионеры подавали свои декларации, используя электронные возможности фискальной службы.

"Значительная часть граждан подала декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации, в частности, таким сервисом воспользовались более 120 тысяч человек", - добавил он.

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