Куда обращаться, если ТЦК и СП превышают полномочия

В случае, если работники СП или ТЦК превысили полномочия или необходимая консультация по поводу мобилизации в Украине действует горячая линия

В командовании Сухопутных войск напомнили, что в Украине действует горячая линия для случаев, когда работники ТЦК или СП превышают свои полномочия. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.

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В случае, если работники СП или ТЦК превысили полномочия или необходимая консультация по поводу мобилизации в Украине действует горячая линия: 0 800 301 937.

Контактные номера действуют также в областях:

ОК Восток

Днепропетровский ОТЦК и СП: (056) 770 8293, (056) 770 8361 08:30-16:30;

Запорожский ОТЦК и СП: (061) 764 2479 круглосуточно;

Харьковский ОТЦК и СП: (057) 341 4017 09:00-18:00;

Донецкий ОТЦК и СП: (097) 017 0069 круглосуточно;

Луганский ОТЦК и СП: (050) 950 9498 круглосуточно;

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ОК Север

Киевский МТЦК и СП: (044) 290 4201 круглосуточно;

Киевский ОТЦК и СП: (068) 045 2383 08:00-19:00;

Житомирский ОТЦК и СП: (093) 616 7410 08:00-18:00;

Черниговский ОТЦК и СП: (046) 223 1007 08:00-18:00;

Черкасский ОТЦК и СП: (068) 020 3374 08:00-17:00;

Сумской ОТЦК и СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00;

Полтавский ОТЦК и СП: (053) 256 2792 08:00-18:00;

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ОК Запад

Закарпатский ОТЦК и СП: (067) 600 6912 круглосуточно;

Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (067) 340 6851 круглосуточно;

Тернопольский ОТЦК и СП: (035) 252 1282 08:00-18:00;

Хмельницкий ОТЦК и СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00;

Волынский ОТЦК и СП: (033) 225 2521 08:00-18:00;

Львовский ОТЦК и СП: (068) 156 3573 круглосуточно;

Ровенский ОТЦК и СП: (097) 105 8896 круглосуточно;

Черновицкий ОТЦК и СП: (037) 252 5561 круглосуточно;

ОК Юг

Кировоградский ОТЦК и СП: (050) 036 4798 круглосуточно;

Николаевский ОТЦК и СП: (066) 816 1635 круглосуточно;

Одесский ОТЦК и СП: (048) 752 8260 круглосуточно;

Винницкий ОТЦК и СП: (095) 586 3194 круглосуточно;

Херсонский ОТЦК и СП: (067) 725 7030 09:00-18:00.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.