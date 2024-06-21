Демобилизация пока что невозможна, - глава МВД Украины

На фронте нужны опытные военные

В Украине нет условий для проведения демобилизации, поскольку на фронте нужны опытные военные, которые воюют более двух лет. Об этом рассказал министр МВД Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, если демобилизовать тех, кто воюет 2 года, то есть угроза обвала фронта.

"Если мы демобилизуем тех людей, которые, например, отслужили 2 года, то у нас "просядет" фронт и подразделения будут неполноценными. Мы сейчас или должны восстановить боеспособность подразделений и у нас должна быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов... Мы не имеем права обрушить фронт", - отметил министр.

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Клименко добавил, что понимает военных, давно воюющих и желающих демобилизоваться, но ситуация на фронте и в целом в государстве пока не позволяет этого сделать. Фронт нуждается в опытных военных.

По мнению министра, разговоры о "большей демобилизации" могут быть только тогда, когда появятся новые военные с опытом. По словам главы МВД, люди, которые сейчас тренируются, станут опытными военными через несколько месяцев.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.