Зимой обучение в школах может начинаться с 10 часов

Также в крайних случаях возможен возврат к смешанному обучению

Украинские школы и вузы уже готовятся к новому учебному году. Рассматривают онлайн-обучение или в смешанном формате, смещение расписания занятий, а также увеличение каникул зимой. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время Часа вопросов правительству в Верховной раде Украины.

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В зимний период будет введен ряд мер по проведению учебного процесса.

Также в крайних случаях возможен возврат к смешанному обучению в школах.

"Мы работаем с графиками обучения. Сегодня заведения высшего образования, профтехобразования должны начать учебный год раньше - в теплый сезон. Должны сделать большие зимние каникулы и завершить учебный год позже", - добавил он.

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В школах не будут начинать учебный год раньше.

"Мы будем работать с расписаниями занятий, смещая там где это возможно, где нет посменного обучения, начало занятий в школе на 10 часов. Сейчас работаем над этими рекомендациями", - рассказал министр.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.