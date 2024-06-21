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Нацбанк запрещает использовать кредитные средства для участия в азартных играх
Национальный банк Украины с 22 июня 2024 года вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Согласно сообщению, это позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.
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В НБУ добавили, что изменения внесены постановлением правления НБУ от 21 июня 2024 года № 72, которое вступает в силу с 22 июня 2024 года.
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