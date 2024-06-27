В Минобороны против продления сроков обновления данных до 150 дней: причины

Все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года

Министерство обороны выступает против продления срока обновления данных военнообязанных до 150 дней. В ведомстве считают, что 60 дней хватит для этой процедуры. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Минобороны на данный момент не поддерживает законопроект и не считает целесообразным продление срока обновления от 60 до 150 дней для обновления данных.

"Потому что сейчас существуют возможности обновить данные в ТЦК, ЦПАУ, в также в "Резерв+", где это можно сделать за считанные минуты, это приложение работает. Поэтому все военнообязанные, призывники и резервисты могут сделать это считанные минуты. Соответственно мы не видим смысла продлевать этот срок, потому что сейчас нужно как можно быстрее обновить учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодно, чтобы защищать родину", - сказал он.

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Отмечается, что уже 2 млн 430 тысяч украинцев обновили свои военно-учетные данные. Среди них 1 млн 852 тысяч обновили данные в мобильном приложении "Резерв+".

Напомним, по новому закону о мобилизации все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.

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