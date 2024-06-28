Украинцы могут получить немецкое гражданство

В Германии вступил в силу новый закон о гражданстве

В Германии вступил в силу новый закон о гражданстве. Потенциально он касается украинцев, проживающих в Германии, пишет DW.

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Главное нововведение закона – нужно прожить легально в Германии всего пять лет вместо восьми, чтобы получить немецкий паспорт.

– нужно прожить легально в Германии всего пять лет вместо восьми, чтобы получить немецкий паспорт. Второе нововведение — иностранцам, получившим гражданство Германии, позволят сохранить прежний паспорт или паспорта. Раньше не отказываться от своего гражданства можно было только держателям паспортов стран Евросоюза.

Дети иностранцев будут получать гражданство Германии без каких-либо дополнительных условий, если хотя бы один из родителей по меньшей мере пять лет живет в стране. Это касается только детей, которые родятся после 27 июня 2024 года

Претенденты на гражданство Германии должны, согласно новому закону, обеспечивать себя и членов своей семьи самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат. Исключения могут быть сделаны для тех, кто недавно стал безработным, а предыдущие два года работал по меньшей мере 20 месяцев полный рабочий день.

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Еще одно ограничение касается людей, совершающих "антисемитские, расистские или другие действия по мотивам, попирающим человеческое достоинство". Им откажут в получении паспорта. Также откажут тем, кто демонстрирует непризнание равноправия мужчин и женщин, а также многоженцам.

В течение десяти лет после натурализации гражданство может быть отозвано, если претендент обманул в процессе получения паспорта Германии или разрешил себе антисемитские действия или заявления уже после натурализации.

Более 8 млн жителей Германии прожили минимум пять лет в стране и, согласно новому закону, теперь могут претендовать на немецкий паспорт, если соответствуют всем условиям закона.

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Также новый закон позволяет получить паспорт по ускоренной процедуре лишь после трех лет проживания в стране.

Условия: особые успехи в интеграции или выдающиеся профессиональные достижения. При этом необходимо знать немецкий язык на уровне С1.

Также на получение немецкого паспорта через три года могут претендовать те, кто женился на гражданке или гражданине Германии, для них дополнительных условий не предусмотрено.

Таким образом, по новому закону первые из выехавших из-за войны украинцы могут получить немецкое гражданство уже в 2025 году.

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