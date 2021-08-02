Цены на бензин в Украине продолжили рост

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр

Цены на бензин в Украине / depositphotos

В Украине растут цены на топливо. Так, розничные цены на бензин и дизельное топливо 2 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем увеличились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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Так, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (+0,01 гривен).

Заправить автомобиль бензином марки А-95 обойдется в - 30,24 гривен за литр (+0,01 гривен). Цены на дизельное топливо также незначительно поднялись до - 28,44 гривен за литр (+0,01 гривен).

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Автогаз подорожал на 2 копейки - 16,88 гривен за литр (+0,02 гривен).

Ранее мы писали, что в Мининфраструктуры намерены наладить производство водородных автомобилей в Украине.