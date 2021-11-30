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Долги по зарплатам в Украине увеличились
В Украине растут долги по зарплатам. Так, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября 2021 года составила 4007 млн гривен. Это на 0,1% больше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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Уточняется, что долги по зарплате с начала текущего года выросли на 50% и превысили 4 млрд гривен.
Стоит отметить, что более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность (76,50%):
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- в Донецкой (25,1%),
- в Харьковской (13,2%),
- в Днепропетровской (11,9%) областях,
- и г. Киеве (13,6%).
Ранее мы писали, что в 2022 году в Украине планируют поднять зарплаты учителям и стипендии студентам. Таким образом, расходы на образование будут увеличены до 7,3% ВВП.
Так, зарплаты учителей вырастут на 8%, а стипендии – на 50%