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Долги по зарплатам в Украине увеличились

Задолженность выросла на 50% и превысила 4 млрд гривен
 |  Автор: Ольга Опенько
Долги по зарплатам в Украине увеличились
Долги по зарплате с начала текущего года выросли на 50% / depositphotos

В Украине растут долги по зарплатам. Так, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября 2021 года составила 4007 млн гривен. Это на 0,1% больше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Уточняется, что долги по зарплате с начала текущего года выросли на 50% и превысили 4 млрд гривен.

Стоит отметить, что более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность (76,50%):

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  • в Донецкой (25,1%),
  • в Харьковской (13,2%),
  • в Днепропетровской (11,9%) областях,
  • и г. Киеве (13,6%).

Ранее мы писали, что в 2022 году в Украине планируют поднять зарплаты учителям и стипендии студентам. Таким образом, расходы на образование будут увеличены до 7,3% ВВП.

Так, зарплаты учителей вырастут на 8%, а стипендии – на 50%

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