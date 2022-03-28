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Помощь через "еПоддержку" в "Дие": сколько украинцев подали заявки

Услуга доступна для наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, и ФОП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия
 |  Автор: Ольга Опенько
Помощь через "еПоддержку" в "Дие": сколько украинцев подали заявки
Иллюстративное фото / depositphotos

Уже 4 млн украинцев подали заявки в "Дие" на получение 6500 гривен в рамках программы "еПоддержка". Об этом информирует Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

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Уточняется, что  2,7 млн украинцев уже получили деньги.

"8 марта мы запустили услугу по выплате 6500 гривен. За это время: 4 млн украинцев подали заявки на поддержку в Дие; 2,7 млн украинцев уже получили средства; 17,9 млрд гривен выплачено всего", - говорится в сообщении.

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Напомним, услуга доступна для наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, и ФОП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия, а именно:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • Киевская,
  • Житомирская,
  • Одесская,
  • Волынская,
  • Днепропетровская области,
  • Киев.

Ранее мы писали, что председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко обратился к центробанкам стран с призывом пересмотреть и разорвать корреспондентские отношения со всеми банками России и Беларуси.

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