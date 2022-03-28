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Помощь через "еПоддержку" в "Дие": сколько украинцев подали заявки
Уже 4 млн украинцев подали заявки в "Дие" на получение 6500 гривен в рамках программы "еПоддержка". Об этом информирует Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
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Уточняется, что 2,7 млн украинцев уже получили деньги.
"8 марта мы запустили услугу по выплате 6500 гривен. За это время: 4 млн украинцев подали заявки на поддержку в Дие; 2,7 млн украинцев уже получили средства; 17,9 млрд гривен выплачено всего", - говорится в сообщении.
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Напомним, услуга доступна для наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, и ФОП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия, а именно:
- Черниговская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Одесская,
- Волынская,
- Днепропетровская области,
- Киев.
Ранее мы писали, что председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко обратился к центробанкам стран с призывом пересмотреть и разорвать корреспондентские отношения со всеми банками России и Беларуси.