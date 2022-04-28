Арестованную яхту Медведчука планируют продать

Хорватские правоохранители наложили арест на исполнение санкций для того, чтобы никто не совершил с яхтой какие-либо действия

Яхту Royal Romance, арестованную в Хорватии, намерены продать, а полученные средства будут направлены в украинский бюджет. Об этом рассказал Павел Бульдович – руководитель отдела коммуникации Национального агентства Украины по выявлению, розыску и менеджменту активами (АРМА).

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"Хорватские правоохранители наложили арест на исполнение санкций для того, чтобы никто не совершил с яхтой какие-либо действия. После ареста яхты Офис генпрокурора обратился в АРМА по поводу разработки дорожной карты управления этим объектом. В дальнейшем АРМА, вероятнее всего, обеспечит реализацию яхты на открытых торгах с обращением вырученных средств в пользу государства", – отметил Бульдович.

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Ранее сообщалось, что Лычаковский районный суд Львова своим определением передал АРМА арестованную яхту Royal Romance.

Справка: Royal Romance построена в 2015 году.

Габариты:

93 метров в длину,

15 метров ширины,

весит почти 3 тысячи тонн.

Яхта имеет номера для 14 гостей и 22 членов экипажа, есть лифт. На палубе – бассейн. На Royal Romance установлено два дизельных двигателя на 3 тысячи лошадиных сил каждый, а водные резервуары вмещают 55 тысяч 200 литров пресной воды.

Ране мы писали, что страны-члены Альянса уже выделили 8 миллиардов долларов на военную поддержку Украины.