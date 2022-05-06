Цены на бензин в Украине вырастут на 2 гривны

Расчетные цены на бензин повышены до 31,19 гривен за литр

Обнародованы новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Расчетные цены повышены:

для бензина на 1,64 гривен с 29,55 гривен до 31,19 гривен за литр,

для дизельного топлива на 1,97 гривен с 33,66 гривен до 35,63 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость не может превышать:

бензина - 37,69 гривен за литр,

дизельного топлива - 42,63 гривен за литр.

Напомним, правительство регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.