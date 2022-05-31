- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
В Украине заработал единый портал для международной помощи переселенцам
Переселенцы могут подать заявку на международную помощь
На платформе єДопомога появилась возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций. Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.
Заявки могут подать люди, которые находятся:
- на временно оккупированных,
- деоккупированных территориях,
- территориях, на которых происходят активные боевые действия,
- также внутренне перемещенные лица.
Для этого нужно на портале єДопомога:
- заполнить персональные данные,
- указать IBAN - международный номер банковского счета.
Стоит отметить, что данные, которые человек указывает в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для таких выплат.
Ранее мы писали, что в Украине принято решение в ближайшее время отменить выплаты для части внутренних переселенцев.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: