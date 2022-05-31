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В Украине заработал единый портал для международной помощи переселенцам

Переселенцы могут подать заявку на международную помощь
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине заработал единый портал для международной помощи переселенцам
Иллюстративное фото / EPA

На платформе єДопомога появилась возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций. Об этом  информирует пресс-служба Минсоцполитики.

Заявки могут подать люди, которые находятся:

  • на временно оккупированных,
  • деоккупированных территориях,
  • территориях, на которых происходят активные боевые действия,
  • также внутренне перемещенные лица.

Для этого нужно на портале єДопомога:

  • заполнить персональные данные,
  • указать IBAN - международный номер банковского счета. 

Стоит отметить, что данные, которые человек указывает в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для таких выплат.

Ранее мы писали, что в Украине принято решение в ближайшее время отменить выплаты для части внутренних переселенцев.

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