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Курс валют на 1.06.2022: Евро дешевеет

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 1.06.2022: Евро дешевеет
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 июня 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 1.06.2022: Евро подешевел на 17 копеек

  • 100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 3133 грн. (31,33 за евро, -17 коп.) 
  • 100 российских рублей – 46,6 грн. (4,66 за 10 рублей, +4 коп.) 
  • 100 польских злотых – 684 грн. (6,84 за злотый, -3 коп.) 

Курс валют на межбанке 1 июня 2022 года  

На межбанковском рынке на 1.06.2022 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95
  • евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39
  • рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460  

Курс валют на черном рынке 1 июня 2022 года 

На черном рынке на 1.06.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 35,30/35,65
  • евро (покупка / продажа) - 37,70/38,20
  • рубль (покупка / продажа) - 0,4019/0,4500

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что расходы госбюджета Украины увеличили на 287 млрд гривен за счет дополнительных внешних заимствований.

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