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Курс валют на 1.06.2022: Евро дешевеет
Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 июня 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 1.06.2022: Евро подешевел на 17 копеек
- 100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3133 грн. (31,33 за евро, -17 коп.)
- 100 российских рублей – 46,6 грн. (4,66 за 10 рублей, +4 коп.)
- 100 польских злотых – 684 грн. (6,84 за злотый, -3 коп.)
Курс валют на межбанке 1 июня 2022 года
На межбанковском рынке на 1.06.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95
- евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39
- рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460
Курс валют на черном рынке 1 июня 2022 года
На черном рынке на 1.06.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 35,30/35,65
- евро (покупка / продажа) - 37,70/38,20
- рубль (покупка / продажа) - 0,4019/0,4500
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что расходы госбюджета Украины увеличили на 287 млрд гривен за счет дополнительных внешних заимствований.
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