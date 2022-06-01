Курс валют на 1.06.2022: Евро дешевеет

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 июня 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 1.06.2022: Евро подешевел на 17 копеек

100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3133 грн. (31,33 за евро, -17 коп.)

100 российских рублей – 46,6 грн. (4,66 за 10 рублей, +4 коп.)

100 польских злотых – 684 грн. (6,84 за злотый, -3 коп.)

Курс валют на межбанке 1 июня 2022 года

На межбанковском рынке на 1.06.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95

евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39

рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460

Курс валют на черном рынке 1 июня 2022 года

На черном рынке на 1.06.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 35,30/35,65

евро (покупка / продажа) - 37,70/38,20

рубль (покупка / продажа) - 0,4019/0,4500

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что расходы госбюджета Украины увеличили на 287 млрд гривен за счет дополнительных внешних заимствований.