Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Курс валют на 2.06.2022: Евро дешевеет

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 2.06.2022: Евро дешевеет
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 июня 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 2.06.2022: Евро подешевел на 1 копейку

  • 100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 3132 грн. (31,32 за евро, -1 коп.) 
  • 100 российских рублей – 46,7 грн. (4,67 за 10 рублей, +1 коп.) 
  • 100 польских злотых – 682 грн. (6,82 за злотый, -2 коп.

Курс валют на межбанке 2 июня 2022 года  

На межбанковском рынке на 2.06.2022 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95
  • евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39
  • рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460  

Курс валют на черном рынке 2 июня 2022 года 

На черном рынке на 2.06.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 35,45/35,70
  • евро (покупка / продажа) - 37,70/38,15
  • рубль (покупка / продажа) - 0,4200/0,4750

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Киева в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "CCC+" с отрицательным прогнозом.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.06.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 34.79 36.67 0.00
Продажа 35.55 37.81 0.00
Все курсы наличных валют...
02.06.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 31.32 0.47
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK