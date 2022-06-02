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Курс валют на 2.06.2022: Евро дешевеет
Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 июня 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 2.06.2022: Евро подешевел на 1 копейку
- 100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3132 грн. (31,32 за евро, -1 коп.)
- 100 российских рублей – 46,7 грн. (4,67 за 10 рублей, +1 коп.)
- 100 польских злотых – 682 грн. (6,82 за злотый, -2 коп.
Курс валют на межбанке 2 июня 2022 года
На межбанковском рынке на 2.06.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95
- евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39
- рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460
Курс валют на черном рынке 2 июня 2022 года
На черном рынке на 2.06.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 35,45/35,70
- евро (покупка / продажа) - 37,70/38,15
- рубль (покупка / продажа) - 0,4200/0,4750
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Киева в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "CCC+" с отрицательным прогнозом.
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