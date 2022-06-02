Курс валют на 2.06.2022: Евро дешевеет

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 июня 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 2.06.2022: Евро подешевел на 1 копейку

100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3132 грн. (31,32 за евро, -1 коп.)

100 российских рублей – 46,7 грн. (4,67 за 10 рублей, +1 коп.)

100 польских злотых – 682 грн. (6,82 за злотый, -2 коп.

НБУ НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 2 июня 2022 года

На межбанковском рынке на 2.06.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95

евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39

рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460

Курс валют на черном рынке 2 июня 2022 года

На черном рынке на 2.06.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 35,45/35,70

евро (покупка / продажа) - 37,70/38,15

рубль (покупка / продажа) - 0,4200/0,4750

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Киева в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "CCC+" с отрицательным прогнозом.